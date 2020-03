mBank: Nadzieje na skoordynowane działania koją niepokój rynkowy

Deklaracje o możliwości obniżenia kosztu pieniądza z szeregu banków przekładają się na odreagowanie rynków finansowych na spadki - ocenia mBank. Przypomina, że spadki kursów akcji z zeszłego tygodnia były największe od czasu kryzysu finansowego.

Jak wskazali w poniedziałek analitycy mBanku, nowy tydzień zaczyna się od częściowego odreagowania. Sesja na Starym Kontynencie rozpoczyna się od 2 proc. odbicia. Niemiecki Dax wraca powyżej 12000 pkt., a notowania kontraktu terminowego na S&P 500 wychodzą powyżej 3000 pkt - podkreślają.

W ocenie mBanku najważniejszym argumentem przemawiającym za odbiciem notowań bardziej ryzykownych aktywów była piątkowa deklaracja szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jeroma Powella, który wyraził gotowość do cięcia stóp procentowych w odpowiedzi na nadciągające spowolnienie koniunktury w związku z koronawirusem. W poniedziałek do tych deklaracji dołączył Bank Japonii, a rynek po kończącym się we wtorek posiedzeniu Banku Rezerwy Australii spodziewa się już obniżenia kosztu pieniądza, a nad przestrzenią do luzowania będą zastanawiać się jeszcze rządy poszczególnych krajów - wskazuje mBank. Po tygodniu lęków związanych z koronawirusem, obecnie rynek skupia się na działaniach stymulacyjnych mogących wesprzeć gospodarkę - oceniają analitycy banku.

Ich zdaniem, mamy zatem do czynienia z szeroką ofensywą skoordynowanych działań władz monetarnych oraz rządów państw. Nadzieje na nowy impuls gospodarczy są zdecydowanym argumentem przemawiającym za odreagowaniem ostatnich spadków. Uwzględniając podłoże obecnego pogorszenia koniunktury polityka finalna może mieć nawet lepsze przełożenie na procesy realne zachodzące w gospodarce niż obniżki stóp procentowych - wskazują.