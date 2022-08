mBank odnotował rekordowe przychody

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 229,7 mln zł, z 108,7 mln zł rok wcześniej. Był 35 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 354,7 mln zł. W pierwszej połowie 2022 roku zysk netto ukształtował się na poziomie 742 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 425,8 mln zł.

mBank podał, że odnotował rekordowe przychody podstawowe w kwocie powyżej 2,2 mld zł, dzięki rosnącym odsetkom i bardzo silnym prowizjom.

Bank podał, że pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami nadal należy u niego do wyższych wśród polskich konkurentów i wynosi 34,9 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych spadła kdk. o 24 proc., do 2,14 mld zł, a sprzedaż kredytów niehipotecznych zmalała o 9 proc., do 2,55 mld zł.

Oczekiwania biur maklerskich co do zysku netto za drugi kwartał wahały się od 299,8 mln zł do 388 mln zł. W drugim kwartale zysk netto mBanku wzrósł o 111 proc. w ujęciu rocznym i spadł o 55 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1 688,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1 701,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1 670,1 - 1 727 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 76 proc. rdr i 13 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w drugim kwartale zwiększyła się do 3,54 proc., z 3,15 proc. w pierwszym kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 555,3 mln zł i był 5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 531,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 498 mln zł do 562 mln zł). Wynik ten wzrósł o 23 proc. w ujęciu rocznym i spadł o 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 195 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. wyższych odpisów, na poziomie 228,9 mln zł (w przedziale od 212 mln zł do 257 mln zł).

Sprzedaż kredytów

Koszty ryzyka zmniejszyły się w drugim kwartale do 0,62 proc., z 0,89 proc. w pierwszym kwartale.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w drugim kwartale wyniosły 175,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 248,5 mln zł. Rynek spodziewał się, że mBank zawiąże rezerwy na kredyty we frankach szwajcarskich w wysokości ok. 209,5 mln zł.

Koszty operacyjne banku wyniosły 1 019,4 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1 029,9 mln zł).

Koszty banku w drugim kwartale obciążyła wpłata do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony w wysokości 390,8 mln zł.

mBank poinformował, że spowolnienie portfela detalicznego skompensowane było selektywną ekspansją w korporacjach. Kredyty brutto klientów detalicznych wzrosły 0,9 proc. kdk., do 75,8 mld zł, a kredyty klientów korporacyjnych zwiększyły się o 4,8 proc., do 54 mld zł.

Współczynnik kapitału Tier I wynosi 13,9 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 16,4 proc. Bank podał, że ma solidną pozycję kapitałową gwarantującą bezpieczeństwo i stabilność.

