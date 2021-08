mBank szykuje się na wojnę z frankowiczami

mBank zwiększył zakładaną liczbę spraw sądowych dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich i przygotowuje się do procesów z frankowiczami. Zakłada, że około 22 proc. kredytobiorców walutowych, czyli 18,6 tys. posiadaczy zarówno aktywnych jak i spłaconych kredytów, złożyło lub złoży przeciwko niemu pozew. Wcześniej szacował, że będzie to 18 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zysk netto poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 108,7 mln zł, z 87 mln zł rok wcześniej (wzrósł 25 proc. rdr i spadł 66 proc. kdk). Wynik finansowy netto okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 119,6 mln zł. Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto za drugi kwartał wahały się od 75 mln zł do 163 mln zł.Po pierwszej połowie 2021 roku zysk netto grupy mBanku wynosi 425,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 177,9 mln zł.Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 961,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 963,2 mln zł (w przedziale oczekiwań od 955,1 do 975 mln zł). Wynik odsetkowy spadł o 5 proc. rdr i wzrósł o2 proc. w ujęciu kwartalnym.Marża odsetkowa w drugim kwartale zmniejszyła się do 2,04 proc., z 2,1 proc. w pierwszym kwartale i 2,34 proc. rok wcześniej.Wynik z prowizji wyniósł 452,6 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 438,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 420 mln zł do 455 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 25 proc. rdr i spadł 3 proc. w ujęciu kwartalnym.Koszty banku osiągnęły wartość w drugim kwartale 580,2 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (561 mln zł). Były większe o 2 proc. rdr i mniejsze o 13 proc. kdk.Kredyty brutto zwiększyły się rdr o 7,3 proc. i kdk o 2,6 proc., do 119,9 mld zł, natomiast depozyty klientowskie wzrosły rdr o 12,1 proc. i kdk o 2,9 proc., do 156,6 mld zł.Kredyty klientów indywidualnych były większe w ujęciu kwartalnym o 3,4 proc., a klientów korporacyjnych o 1,5 proc.Sprzedaż kredytów hipotecznych w grupie mBanku w drugim kwartale wyniosła 3,42 mld zł, czyli zwiększyła się o 103 proc. rdr i 20 o proc. kdk.Współczynnik kapitału Tier I pod koniec czerwca 2021 roku wynosił 15,2 proc., a łączny współczynnik kapitałowy był na poziomie 17,6 proc.Czytaj: Menedżer, kawaler maltański, szlachcic. Kim jest sternik największego banku w Polsce?