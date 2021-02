mBank zwraca podwójnie zaksięgowane płatności kartami

mBank rozpoczął we wtorek zwracanie klientom podwójnie zaksięgowanych płatności kartami - poinformował w mediach społecznościowych mBank. Jak dodano, poniedziałkowy błąd banku został naprawiony ostatniej nocy.

"Wczoraj wieczorem niektórym z Was podwójnie pobraliśmy z konta płatności kartami debetowymi. W nocy naprawiliśmy ten błąd. W historii operacji zobaczycie korektę transakcji. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia. PS. A jeśli np. zwracaliście coś do sklepu i dostaliście podwójny zwrot pieniędzy, to też musieliśmy poprawić" - napisał na Facebooku mBank Polska.

Bank przekazał, że "rozpoczął proces zwracania pieniędzy". "Pieniądze zwrócimy na Wasze konta automatycznie, najszybciej jak to możliwe" - czytamy w porannym wpisie na Facebooku.

Bank rozpoczął działalność w 1986 roku jako Bank Rozwoju Eksportu (BRE Bank). W listopadzie 2013 r. nastąpiło ujednolicenie marki - nazwa mBanku zastąpiła nazwę firmy i marki BRE i MultiBanku. mBank obsługuje klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju. mBank posiada 2,2 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej; 5,6 mln klientów bankowości detalicznej oraz 26 tys. klientów bankowości korporacyjnej. Od 2007 r. jest obecny także w Czechach i na Słowacji.

Od 1992 r. bank jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.