mBankowi ciążą kredyty frankowe. Zysk poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy mBanku w I kw. 2023 wyniósł 142,8 mln zł, poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2023 roku spadł do 142,8 mln zł z 512,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 136 mln zł do 246 mln zł.

Bank informował wcześniej, że wynik netto, osiągnięty przez grupę w I kwartale 2023 r. był dodatni, a wpływ na wyniki miały koszty ryzyka prawnego, związanego z kredytami walutowymi w CHF, które wyniosły 808,5 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 2.092 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.025,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.982,4 - 2.100 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 38,9 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 501,1 mln zł i był 2,9 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 516,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 508 mln zł do 536 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 15,2 proc. rdr i wzrósł 7,1 proc. kdk.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło w pierwszym kwartale 2023 roku 238,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. niższych odpisów na poziomie 207,5 mln zł (w przedziale od 190 mln zł do 223 mln zł). Rezerwy spadły 11 proc. w ujęciu rok do roku i wzrosły 27 proc. w porównaniu do IV kwartału 2022 roku.

Koszty ogółem wyniosły w I kwartale 854,9 mln zł, czyli były 5 proc. wyższe od oczekiwań (817,3 mln zł). Koszty wzrosły 1 proc. rdr i 36 proc. kdk.

mBank ma ponad 5 tys. ugód w sprawie kredytów CHF

Łączna liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF wynosi 5.050, prawie wszyscy (99,3 proc.) aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycje ugody - podał bank w prezentacji.

W lutym bank informował, że ma ponad 3 tys. ugód w sprawie kredytów CHF. Program ugód został rozpoczęty w IV kwartale 2022 roku.

Liczba aktywnych umów kredytów hipotecznych w CHF spadła o 19,6 proc. w porównaniu do końca 2021 r. do 38.826 z 48.273.

mBank poinformował, że hipotetyczny koszt przewalutowania pozostałych aktywnych kredytów hipotecznych w CHF tak, jakby były od początku udzielone w złotych, wyniósłby 4,8 mld zł

Pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami na ryzyko prawne pod koniec I kwartału 2023 roku wzrosło do 61,3 proc. z 54,3 proc. pod koniec 2022 roku.

Liczba indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul waloryzacyjnych na koniec marca 2023 roku wynosiła 18.840. W samym I kwartale przybyło 1.213 spraw. Łączna wartość roszczeń to 7.123 mln zł.

Bank podał, że udział negatywnych dla niego wyroków sądowych wynosi 95,9 proc.

