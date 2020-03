MC: 15 tys. euro dla gmin na sfinansowanie bezpłatnego WiFi

15 tys. euro dla gmin na sfinansowanie bezpłatnego dostępu do internetu m. in. w parkach i bibliotekach. 17 marca ruszy nabór wniosków do programu WiFi4EU - poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji. Dodano, że nabór wniosków na budowę hotspotów WiFi potrwa do 18 marca.

"Już 17 marca, punktualnie o godz. 13.00, rusza kolejny nabór wniosków w programie WiFi4EU. Na portalu https://www.wifi4eu.eu do 18 marca do godz. 18.00 można +wyklikać+ bon o wartości 15 tys. euro na budowę hotspotów w Waszej gminie" - czytamy w komunikacie MC.

Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśniło, że skierowana do gmin inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej, m. in. w parkach, na placach, w bibliotekach czy ośrodkach zdrowia. Chodzi o dostęp do internetu za pośrednictwem tzw. hotspotów WiFi. Dodano, że w ramach konkursu WiFi4EU jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie specjalnych bonów o wartości 15 tys. euro przeznaczonych na sfinansowanie budowy punktów dostępu do internetu.

Resort zaznaczył, że nabór wniosków odbywa się na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" - to znaczy, że aby ubiegać się o dofinasowanie, po zalogowaniu się na stronie www.wifi4eu.eu, trzeba złożyć aplikację jak najszybciej po otwarciu naboru, klikając na odpowiedni przycisk dostępny na koncie użytkownika. O możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydował termin złożenia wniosku. Resort przypomniał, że wnioski w naborze do poprzedniej edycji konkursu rozeszły się w pierwszych dwóch sekundach.

MC przypomniało, że równolegle do WiFi4EU można zgłaszać wnioski do programu Publiczny Internet dla każdego. Dodano, że udział w obu programach można ze sobą łączyć.

"To konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Skwery, parki, dworce czy urzędy, które do tej pory funkcjonowały w trybie offline, wreszcie wzbogacą się o hotspoty dostępne dla wszystkich" - czytamy w komunikacie.

Resort wyjaśnił, że w konkursie Publiczny Internet dla każdego na instalację hot-spotów gmina może otrzymać 64 tys. zł, oraz, że nie jest wymagany wkład własny. Dodano, że aby otrzymać dofinansowanie trzeba wypełnić dostępny w internecie wniosek, a po zakończeniu instalacji poinformować, że hot-spoty już działają - nie trzeba przedstawiać faktur i szczegółowego rozliczenia. Więcej informacji o programie Publiczny Internet dla każdego, w tym instrukcję składania wniosków można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/hotspot.