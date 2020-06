MC: 400 mln zł na sprzęt dla szkół do zdalnej nauki

400 mln zł przeznaczono na zakup laptopów i tabletów, z których uczniowie i nauczyciele korzystają w trakcie zdalnych lekcji - poinformował we wtorek resort cyfryzacji. Z zakupionego sprzętu po wakacjach uczniowie i nauczyciele będą mogli korzystać w szkołach - dodano.

Wraz z ogłoszeniem zawieszenia zajęć w szkołach - wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - ogłosiliśmy program wsparcia dla samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji - "Zdalna szkoła" z budżetem 187 mln zł, co stanowi równowartość 125 tys. tabletów lub 53 tys. laptopów - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo cyfryzacji wskazało, że zasady były bardzo proste. Wystarczyło złożyć wniosek. Gminy i samorządy mogły liczyć na gwarantowane wsparcie od 35 do 100 tys. zł.

"Wnioski złożyło 2738 spośród 2790 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego. Na ich kontach jest już ponad 180 mln zł. Co ważne, z zakupami nie trzeba było czekać na przelew. Finansowaliśmy zakupy sprzętu zrobione od 16 marca" - wskazał, cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dodał, że dzięki takiemu podejściu laptopy i tablety - a jeśli była taka potrzeba - także oprogramowanie lub dostęp do mobilnego internetu trafiły do uczniów już w pierwszych dniach zdalnej edukacji. "Na tym nie skończyliśmy. W połowie maja - także wspólnie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - uruchomiliśmy kolejny program. Tym razem to +Zdalna szkoła plus", z budżetem na poziomie 180 mln zł" - zaznaczył.

Resort poinformował, że zasady są takie same jak w "Zdalnej szkole" - możliwie najprostsza procedura, błyskawicznie rozpatrywane wnioski, dofinansowanie zakupów zrobionych od 16 marca. Różnica jest jedna - gminy mogą liczyć na jeszcze większe dofinansowanie. Tym razem wynosi od 35 do 165 tys. zł - czytamy.

"Do dziś wnioski złożyło już ponad 2000 spośród 2477 gmin. Wypłaciliśmy już ponad 40 mln zł" - podał Zagórski. "Program trwa, dlatego zachęcamy pozostałe gminy do wzięcia w nim udziału. Złożenie wniosku to gwarancja otrzymania dofinansowania" - dodał.

Programy "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła +" to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Jak zapowiedział szef resortu cyfryzacji, nie jest to koniec działań ministerstwa. "Niebawem do najbardziej potrzebujących szkół i uczniów trafi kolejne 30 tys. tabletów, a wraz z nimi usługa komórkowej transmisji danych" - dodał.

Wskazał, że sprzęt zostanie kupiony przez NASK w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Koszt tego działania to 49 mln zł.

Jak wyjaśnił Zagórski, ministerstwu zależy na stałym zwiększaniu jakości i dostępności sprzętu w polskich szkołach. "To niezbędne nie tylko w przypadku zdalnej edukacji, ale i stałego podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli" - wyjaśnił. Dodał, że ostatnie miesiące to duże i realne wsparcie dla szkół. "Sprzęt, który kupiliśmy lub sfinansowaliśmy będzie wykorzystywany przez wszystkich uczniów, na różnych zajęciach. Pozostanie w szkołach na długo" - powiedział.