MC: 7 milionów profili zaufanych umożliwiających korzystanie z e-usług

Założono już siedem milionów profili zaufanych, które pozwalają na korzystanie z kilkuset e-usług - poinformował resort cyfryzacji w komunikacie, zwracając uwagę, że jeszcze dwa lata temu było ich o pięć milionów mniej.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej. MC określa go jako "internetowy dokument tożsamości".

Według MC do tej pory profil zaufany założyło 7 034 418 osób, a liczba nowych profili zwiększa się bardzo dynamicznie: od 1 stycznia 2020 r. do dziś założono 2 396 294 profili, czyli niemal 300 tysięcy więcej niż przez cały ubiegły rok. "Ostatnie miesiące to rekordowy czas w historii profilu zaufanego. To efekt nie tylko związanych z pandemią ograniczeń w działaniu urzędu, ale także wciąż rosnącego zaufania i przekonania Polaków do e-administracji" - ocenił minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie. Wyraził też nadzieję, że ta tendencja utrzyma się.

Profil zaufany jest ważny 3 lata. Na czas pandemii uruchomiono także możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego (TPZ). Mogą go założyć osoby nie mające konta w banku umożliwiającym założenie i potwierdzenie "tradycyjnego" profilu zaufanego i które jednocześnie nie chcą lub nie mogą odwiedzić punktu potwierdzającego. Wniosek o tymczasowy profil zaufany, który jest ważny 3 miesiące, można złożyć przez internet, a później potwierdzić go w trakcie wideospotkania z urzędnikiem.

Jak wyjaśniał Marek Zagórski, profil zaufany można założyć na dwa sposoby. Najprostszy to skorzystanie z bankowości elektronicznej. Drugi - to złożenie wniosku przez internet i potwierdzenie profilu zaufanego w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających, które znajdziemy na terenie całego kraju. Punkty potwierdzające to m.in. urzędy gminy, starostwa powiatowe, oddziały ZUS, NFZ, a także np. placówki Poczty Polskiej. Według MC wkrótce profil zaufany będzie też można założyć w wybranych bankach spółdzielczych.

Jak wskazuje resort, dzięki profilowi zaufanemu można korzystać z kilkuset e-usług dostępnych na portalu www.GOV.pl, np. zgłosić narodziny dziecka, złożyć wniosek o świadczenia rodzinne, zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy do Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki profilowi zaufanemu można też przez internet np. założyć działalność gospodarczą.