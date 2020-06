MC: e-usługa „Bezpieczny autobus” pozwala sprawdzić stan pojazdu

E-usługa „Bezpieczny autobus” pozwala szybko sprawdzić przez internet stan techniczny autobusu, autokaru lub busa; by z niej skorzystać, wystarczy znać numer rejestracyjny pojazdu - podało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski, jest to jedna z najprostszych i najszybszych e-usług.

Na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pojazdu, m.in.: czy autokar ma ważne obowiązkowe badanie techniczne, czy ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony, a także dane techniczne, np. liczbę miejsc oraz stany licznika z badań technicznych (informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 r.).

By uzyskać te informacje trzeba na tej stronie wpisać numer rejestracyjny autobusu i kliknąć "Sprawdź autobus".

MC zwraca też uwagę, że "autobusy, busy i autokary to takie miejsca, w których podróżuje z nami sporo osób, których nie znamy i nie wiemy, czy któraś z nich nie jest chora na koronawirusa". Dlatego resort zachęca do instalowania aplikacji ProteGO Safe, która powiadamia o kontakcie z koronawirusem. Według resortu aplikacja jest bezpieczna i nie narusza prywatności użytkowników, a by była skuteczna w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa, powinno jej używać jak najwięcej osób.