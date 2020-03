MC: Kluby Młodego Programisty można otworzyć w domu

Resort cyfryzacji zaznaczył w poniedziałkowym komunikacie, że z powodu koronawirusa zawiesił zapisy i zajęcia w Klubach Młodego Programisty, ale - jak podkreślił - nie oznacza to przerwy w nauce programowania, bo taki klub można otworzyć w domu.

Resort cyfryzacji ocenił, że portal www.koduj.gov.pl to skarbnica inspiracji i pomysłów na zabawy w programowanie.

"Cały czas rozwijamy stronę koduj.gov.pl. Pojawiają się tam materiały dedykowane wszystkim tym, którzy chcą uczyć dzieci programowania" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. "Na czas nauki zdalnej i w odpowiedzi na apel #zostanwdomu przygotowaliśmy cykl +Dwadzieścia minut z programowaniem+ - dodał szef MC.

Resort wyjaśnił, że "Dwadzieścia minut z programowaniem" to specjalny cykl, który uczy przez zabawę. "Co drugi dzień, od środy 18 marca, publikujemy jedną zabawę, w którą możecie zagrać ze swoimi rodzinami. Co powiecie na +10 pytań+ lub +Ułóż to, co ja+? Wszystkie zabawy znajdziecie w aktualnościach, oczywiście na koduj.gov.pl" - dodał.

MC wyjaśniło, że na stronie koduj.gov.pl. mozna także znaleźć pomysły na rozpoczęcie przygody z kodowaniem, m. in. gotowe scenariusze zajęć programowania, wideo o programowaniu i linki do bezpłatnych aplikacji.

Dodało, że na tych, którzy chcieliby dodatkowo dowiedzieć się czegoś więcej na temat bezpieczeństwa w sieci, czeka też cykl #zostanwdomu bezpiecznie z Akademią NASK. Resort zaznaczył, że zespół ekspertów NASK przygotował serię materiałów, zabaw oraz gier na temat bezpiecznego korzystania z internetu, komputera i telefonu. Szczegóły tej akcji można znaleźć na stronie: https://akademia.nask.pl/.