MC: milion danych kontaktowych Polaków w Rejestrze Danych Kontaktowych

Milion wpisów danych kontaktowych Polaków w 45 dni, czyli ponad 22 tys. wpisów dziennie, znalazło się w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK) - poinformował we wtorkowym komunikacie resort cyfryzacji.

RDK to uruchomiony w grudniu ub. roku rejestr, dzięki któremu urzędnicy mają aktualne dane kontaktowe obywateli - numer telefonu i adres e-mail. Dzięki temu, zamiast wysyłać pismo urzędnik może np. zadzwonić.

"Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem rejestru jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Resort zaznaczył, że dzięki RDK, urzędy - z wyprzedzeniem - mogą informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, przysługujących świadczeniach, czy zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu.

Podkreślono, że Rejestr "służy wyłącznie powiadamianiu" i na podany adres e-mail i numer telefonu nie trafią żadne oficjalne dokumenty.

Dodano, że dane z RDK można w każdej chwili zmienić lub usunąć. "W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, pamiętajcie o ich aktualizacji" - przypomina resort.

"Przekazując swoje dane do RDK nie musicie się obawiać o ich bezpieczeństwo. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy (do dnia uruchomienia RDK ponad 2000 pracowników urzędów uzyskało odpowiednie certyfikaty). Nie ma więc ryzyka, że Wasze adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane ręce. Wasze dane mogą być wykorzystane jedynie do informowania Was o sprawach administracyjnych" - zapewniono w komunikacie.

Resort radzi jak przekazać swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych. "Najszybciej zrobić to online. Wystarczy, na naszym portalu GOV.PL, skorzystać z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). By to zrobić, będziecie potrzebowali profilu zaufanego. Jeśli jeszcze go nie macie, koniecznie załóżcie na www.pz.gov.pl Jeśli chcecie przekazać do RDK swój numer telefonu i adres email - miejcie pod ręką telefon i dostęp do poczty elektronicznej. Wpiszcie dane w odpowiednie pola, zalogujecie się profilem zaufanym. Potwierdzicie dane kodami, które otrzymacie emailem i sms-em" - wskazano.

Dodano, że otrzymane kody, są ważne przez 24 godziny i można ich użyć, korzystając z usługi "Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych". Dane do RDK można także przekazać wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.

Budowa Rejestru Danych Kontaktowych - w ramach Systemu Rejestrów Państwowych - została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.