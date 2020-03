MC: na portalu dane.gov.pl informacje o zdrowiu czy edukacji

Ponad 15 tys. bezpłatnych zbiorów z zakresu zdrowia, budżetu, edukacji czy środowiska jest dostępnych na portalu dane.gov.pl. Dzięki nim mogą powstać programy i aplikacje, które ułatwią życie lokalnej społeczności - podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Korzystanie z tych danych ułatwia "Otwarte dane. Podręcznik dobrych praktyk".

"Urzędy to kopalnie danych. Wiele z nich może być świetnie wykorzystana" - czytamy we wtorkowym komunikacie resortu. Podał on, że na bazie tych informacji mogą np. powstać przydatne programy i aplikacje, które ułatwią życie lokalnej społeczności.

Resort poinformował, że pozycja została opracowana z myślą o: osobach kierujących i pracujących w urzędach administracji samorządowej i rządowej; przedstawicielach organizacji pozarządowych; wszystkich, którzy na podstawie danych tworzonych i przetwarzanych w instytucjach publicznych budują swoją wiedzę o działaniach administracji - m.in. naukowcach.

"Opracowaliśmy również standardy otwartości danych publicznych dla administracji. To wytyczne dotyczące m.in.: regulacji prawnych, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych, technicznych aspektów ich udostępniania oraz dostępu do baz danych przez API (tj. oprogramowania używanego przez komputery do komunikacji i wymiany danych)" - napisano.

"Największy zbiór danych publicznych jest dostępny na naszym portalu Dane.gov.pl" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie. Dodał, że można tam znaleźć ponad 15 tys. bezpłatnych zbiorów z zakresu zdrowia, budżetu, edukacji czy środowiska. Wszystkie są gotowe do pobrania i ponownego wykorzystywania, również do celów komercyjnych.

Resort podał, że otwieranie danych niesie korzyści dla samych urzędów. W komunikacie MC wymieniono, że powoduje to "zwiększenie ich efektywności, ograniczenie liczby wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. To także zwiększenie przejrzystości działań, a tym samym poprawa wizerunku wśród mieszkańców".

Na portalu dane.gov.pl swoje dane udostępnia już blisko 130 polskich instytucji publicznych, w tym samorządowych.