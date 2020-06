MC: nic nie wskazuje, by za awarią stron serwisu gov.pl stał atak

Wyjaśniamy, co jest przyczyną awarii stron serwisu rządowego gov.pl, ale nic nie wskazuje, by był to atak; robimy wszystko, by serwis wrócił do normalnego działania - powiedziała PAP Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji.

Strony rządowego serwisu gov.pl są niedostępne od kilkunastu minut. Jak zapewniła przedstawicielka MC, serwis powinien wkrótce znów być dostępny, a nad jego ponownym uruchomieniem pracuje zespół NASK.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu - centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną.