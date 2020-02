MC: niemal 850 tys. Polaków złożyło e-PIT

Od 15 lutego niemal 850 tys. osób złożyło swoje e-zeznania podatkowe za 2019 rok - poinformował w piątek resort cyfryzacji. Jak dodano, wiele z nich założono za pomocą Profilu Zaufanego. W ciągu sześciu dni przybyło blisko 140 tys. takich nowych kont.

Od 15 lutego dzięki usłudze Twój e-PIT można sprawdzić swoje przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe za ub.r.

Ministerstwo dodało, że w dniu, kiedy e-PIT-y pojawiły się na stronie www.podatki.gov.pl, 16 750 osób założyło Profil Zaufany. W niedzielę (16 lutego) zdecydowało się na to kolejnych 20 393 Polaków. Najwięcej, bo 31 028 osób, zrobiło to w poniedziałek (17 lutego). We wtorek (18 lutego) - 26 078, w środę (19 lutego) - 23 211, a wczoraj - 29 714 osób. W sumie było to 138 174 nowych kont.

Dla porównania w 2019 roku przez sześć dni od opublikowania e-PIT-ów Profil Zaufany założyły 135 084 osoby. Według danych przedstawionych przez ministerstwo z Profilu Zaufanego korzysta ok. 5,2 mln Polaków. W 2019 było to o 2,5 mln osób mniej.

Ministerstwo przypomniało, że najszybszą metodą na założenia profilu zaufanego jest bankowość elektroniczną. Cała procedura ogranicza się do wypełnienia krótkiego internetowego formularza. Drugą metodą jest wypełnienie formularza na stronie www.pz.gov.pl, a później potwierdzenie swojego Profilu Zaufanego w jednym z ponad 1,5 tys. punktów potwierdzających. Są to np. poczty, urząd gminy.