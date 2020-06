MC: ok. 24 tys. osób zgłosiło online chęć głosowania korespondencyjnego

Niemal 24 tys. osób zgłosiło dotąd za pośrednictwem internetu chęć głosowania korespondencyjnego - poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji. Wyborcy, którzy chcą w ten sposób oddać głos, na przesłanie zgłoszenia mają nieco ponad dobę - dodano.

"Jest sposób, by wysłać zgłoszenie w kilka chwil. Wystarczy skorzystać z naszej e-usługi Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce. Można ją znaleźć na portalu www.GOV.pl" - wskazał cytowany w poniedziałkowym komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak poinformował resort, dotąd chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiło niemal 24 tys. osób. Przypomniano, że większość osób musi zgłosić taki zamiar 12 dni przed wyborami; nieco więcej czasu mają osoby objęte kwarantanną. "Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca, a to oznacza że 12 dni przed wyborami mija jutro - we wtorek 16 czerwca" - podkreślono.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, jak podkreślono, może zgłosić każdy, kto ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, ukończył 18 lat i ma prawa wyborcze. Musi też mieć profil zaufany. "Jeśli go nie macie, uspokajamy - możecie go zdobyć także przez internet" - podkreślono.

Online można też złożyć wniosek o dopisanie do spisu lub wpis do rejestru wyborców. "Jak do tej pory najwięcej osób skorzystało z e-usługi umożliwiającej dopisanie do spisu wyborców. Zrobiło to 93 tysiące osób" - wskazał minister Zagórski. Dodał, że wniosek online o wpisanie do rejestru wyborców złożyło 7 tys. 854 osób.

"Od 3 czerwca z e-usług wyborczych skorzystało już w sumie niemal 125 tysięcy Polaków" - podał.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie odbędą się niedzielę 28 czerwca. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów.