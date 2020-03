MC: Oszuści żerujący na koronawirusie będą blokowani

Dzięki porozumieniu resortu cyfryzacji z telekomami oszuści, żerujący na koronawirusie, wyłudzający dane albo pieniądze, będą blokowani, a ich strony umieszczane na liście ostrzeżeń - wynika z poniedziałkowej informacji ministerstwa cyfryzacji. W niektórych przypadkach będą ścigani.

MC podkreśliło, że celem zawartego w poniedziałek miedzy resortem, Urzędem Komunikacji Elektronicznej i NASK oraz największymi operatorami telekomunikacyjnymi porozumienia o współpracy, jest ochrona obywateli przed wyłudzaniem danych lub pieniędzy pod pozorem walki z epidemią koronawirusa.

"We wszystkich tego typu przypadkach odpowiedzialne za to służby reagują na bieżąco. W najbardziej drastycznych przypadkach oszuści muszą się liczyć z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, by jak najlepiej chronić obywateli przed naciągaczami, którzy pod pretekstem walki z epidemią dopuszczają się przestępstw" - powiedział cytowany w komunikacie resortu minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Resort cyfryzacji poinformował, że dzięki porozumieniu, jakie podpisały Orange Polska, Polkomtel (operator sieci Plus), P4 (operator sieci Play) oraz T-Mobile Polska, powstanie specjalna lista ostrzeżeń. "Trafią na nią domeny internetowe, które służą do wyłudzeń danych, w tym danych osobowych lub środków finansowych. Lista będzie powszechnie dostępna, każdy będzie mógł ją sprawdzić, a wpisane na nią strony będą blokowane" - wskazało MC.

"Każdy będzie mógł mailowo lub poprzez specjalny formularz zgłosić do NASK stronę budzącą jego podejrzenia. Takie zgłoszenie będzie natychmiast weryfikowane przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Jeśli okaże się ono zasadne, domena zostanie niezwłocznie umieszczana na liście ostrzeżeń a dostęp do niej - zablokowany. W niektórych wypadkach powiadamiane też będą organy ścigania (prokuratura i policja). Ich działania prowadzone będą w Polsce oraz innych państwach w ramach międzynarodowej współpracy służb policyjnych w EUROPOL-u" - czytamy.

"Niestety, w okresach przedświątecznych czy w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak obecna epidemia koronawirusa, pojawiają się często oszuści, którzy próbują żerować na ludzkiej życzliwości, strachu, a czasami niewiedzy. Naszym celem jest najlepsza ochrona obywateli przed takimi praktykami" - wyjaśnił Zagórski.

Ministerstwo cyfryzacji apeluje, by w przypadku zetknięcia się niepokojącymi treściami, wykazać się ostrożnością. "Uważajmy na podejrzane SMS-y, maile czy wiadomości w serwisach społecznościowych i zgłaszajmy je. Później najlepiej je usunąć. Warto pamiętać, że klikanie w przesłane nam linki może nie tylko narazić nas na straty, ale też zainfekować komputer czy smartfon" - wskazało.

MC podkreśliło, że informacji na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa należy szukać w oficjalnych źródłach, m. in. na stronie www.gov.pl/koronawirus.