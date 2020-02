MC: polecony nie tylko do skrzynki, ale też elektronicznie

Od 2021 r. osoby, które wyrażą takie życzenie, będą mogły odbierać korespondencję poleconą z urzędów bez konieczności chodzenia na pocztę. Rada Ministrów dziś to potwierdziła - podał resort cyfryzacji we wtorkowym komunikacie.

Przypomniano, że projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-doręczeniach) rząd przyjął już pod koniec września zeszłego roku, jednak koniec kadencji spowodował, że formalnie musiał on być jeszcze raz potwierdzony przez obecną Radę Ministrów.

Resort wskazał, że zgodnie z przyjętym przez RM projektem, osoby, które chcą kontaktować się z urzędami przez internet będą mogły skorzystać z możliwości otrzymywania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty na poczcie.

"Dla wielu to na pewno będzie rewolucja. Osobom, które będą chciały korzystać z tradycyjnej, papierowej korespondencji, pozostawiamy oczywiście taką możliwość" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Według zatwierdzonego we wtorek projektu ustawy - elektroniczne doręczenie zyska taką samą moc jak pismo wysłane przesyłką poleconą. Sam obieg korespondencji będzie się odbywał za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jakim do 2025 r. jest Poczta Polska.

Resort wytłumaczył, że by korzystać z możliwości elektronicznego otrzymywania i wysyłania korespondencji do urzędu, trzeba to zadeklarować online. "Po takiej deklaracji nasz e-mail trafi do tzw. bazy adresów elektronicznych, a my dostaniemy specjalny elektroniczny adres (skrzynkę e-doręczeniową), który będzie nam służył do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami. W praktyce będzie to działać podobnie jak skrzynka mailowa tyle, że oficjalnie uznana i odpowiednio zabezpieczona" - dodano.

W komunikacie wyjaśniono, że ci, którzy korespondencję urzędową chcą odbierać tak jak dotąd, a więc w formie papierowej, wciąż mogą to robić.

"Dla nich nic się nie zmieni. Jeśli ktoś nie zadeklaruje chęci korzystania z e-doręczeń, korespondencję będzie dostawał jak dotąd - dostarczoną przez listonosza, w kopercie" - wytłumaczył Zagórski.

Resort podkreślił, że usługa doręczenia elektronicznego będzie nie tylko dobrowolna, ale i darmowa i będzie ona równoważna prawnie z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. "Będzie to prosty i wygodny sposób komunikowania się obywateli z urzędami. Oszczędność czasu i lepsze tempo załatwianie spraw - to główne cele tego projektu" - oceniono.

Dodano, że według potwierdzonych we wtorek przez RM założeń - ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r., z pewnymi wyjątkami, w tym dotyczącymi korespondencji sądowej, które wejdą w życie później.

Jak wskazało wcześniej we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość - bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy.

"Korespondencja - co do zasady - będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych" - napisano.

Zgodnie z projektem, na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy - zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Proponowane przepisy ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie innych ustaw mają stworzyć ramy prawne do opracowania i wdrożenia przez Ministerstwo Cyfryzacji: standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz narzędzi umożliwiających obywatelom, przedsiębiorcom oraz podmiotom sektora publicznego skuteczne doręczenia dokumentów w postaci elektronicznej i w postaci przesyłki hybrydowej - przeznaczonej dla tych, którzy z cyfryzacji nie chcą, lub nie mogą skorzystać.