MC: ponad 120 tys. narodzin dzieci zgłoszono online

W ciągu dwóch lat ponad 120 tys. narodzin dzieci zgłoszono online - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Cyfryzacji.

Resort przypomniał, że możliwość korzystania z tego typu usługi uruchomiono 1 czerwca 2018 roku na stronie www.GOV.pl . Wskazano, że pierwszym miesiącu skorzystali z niej rodzice 2771 maluchów, a każdy kolejny miesiąc był lepszy.

"Ostatnie miesiące to czas rosnącej popularności tej e-usługi. W sumie do dziś przez internet zgłoszono narodziny 120 339 dzieci. Jak do tej pory najwięcej - bo aż 17 231 - w kwietniu tego roku" - mówi cytowany w informacji minister cyfryzacji Marek Zagórski. "To co cieszy najbardziej to fakt, że zbliżamy się do momentu, w którym połowa narodzonych w danym miesiącu dzieci jest zgłaszana bez wizyty w urzędzie"

Wskazano, że na rejestrację narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od otrzymania karty urodzenia. Tego obowiązku może dokonać mama lub tata. Wtedy, oprócz imienia, dziecko otrzymuje też numer PESEL.

Jak zaznacza resort, do rejestracji dziecka przez internet potrzebny jest profil zaufany (PZ). Przypomniano, że dzięki profilowi zaufanemu można też online złożyć wniosek o 500+ oraz wyrobić dziecku dowód osobisty. Można też złożyć online wniosek o odpis aktu stanu cywilnego lub wymeldować się ze starego mieszkania i zameldować w nowym.