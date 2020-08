MC pracuje nad projektem, który poszerzy dostęp do danych publicznych

Prace nad projektem nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego prowadzone są w Ministerstwie Cyfryzacji i według planów projekt powinien zostać przyjęty przez rząd w I kwartale 2021 r.

W tej chwili kwestie wykorzystania danych publicznych regulowane są przede wszystkim w ustawie z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Jednak - jak uzasadnia MC w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów - w związku z przyjęciem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego konieczne jest uchwalenie nowej ustawy. Jako termin implementacji dyrektywy wskazano 17 lipca 2021 r.

Celem nowej dyrektywy jest zwiększenie ilości danych dostępnych do ponownego wykorzystania z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa. Chodzi o to, że organy sektora publicznego, przedsiębiorstwa publiczne i instytucje badawcze posiadają ogromne ilości wartościowych zasobów w wielu obszarach, jak np. dane o mobilności, dane meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe, które mogą być następnie wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług.

MC przypomniało, że jest to już trzecia wersja dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Dyrektywą 2003/98/WE ustanowiono zestaw minimalnych przepisów określających ponowne wykorzystywanie istniejących dokumentów będących w posiadaniu organów sektora publicznego państw członkowskich. Druga dyrektywa 2013/37/UE poszerzała zakres ponownego wykorzystania o zasoby bibliotek, archiwów i muzeów. Od czasu przyjęcia pierwszych przepisów dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ilość danych na świecie, w tym danych publicznych, gwałtownie wzrosła oraz generowane i gromadzone są nowe rodzaje danych.

Wskazano, że zmieniają się i rozwijają technologie wykorzystywane do analizy i przetwarzania danych, jak np. uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i internet rzeczy. Powoduje to wzrost liczby nowych usług i nowych zastosowań w oparciu o wykorzystywanie lub agregację danych. Przepisy pierwotnie przyjęte w 2003 r. i zmienione w 2013 r. nie są dostosowane do szybkich zmian, co grozi utratą możliwości gospodarczych i społecznych, jakie oferuje ponowne wykorzystywanie danych publicznych. W związku z tym konieczne było zaktualizowanie ram ustawodawczych o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Jak podano, nowa dyrektywa unijna opiera się na dotychczasowych zasadach i procedurze udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, ale poszerza zakres podmiotów, które będą zachęcane do udostępniania dokumentów do ponownego wykorzystania o przedsiębiorstwa publiczne i instytucje badawcze. Poszerza ona także zakres przedmiotowy - wprowadzając kategorie danych o wysokiej wartości, które muszą być udostępniane nieodpłatnie oraz zobowiązując do udostępniania danych dynamicznych do ponownego wykorzystywania natychmiast po ich zgromadzeniu.

Według MC, planowana ustawa również ma opierać się głównie na dotychczasowych zasadach, jednocześnie promując rozwiązania, których celem będzie zapewnienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych dynamicznych oraz danych o wysokiej wartości za pośrednictwem API, zwiększenie podaży wartościowych danych publicznych do ponownego wykorzystywania, w tym danych badawczych oraz danych pochodzących z przedsiębiorstw publicznych.

Nowa ustawa zawierać będzie także nowe regulacje wykraczające poza minimum określone dyrektywą, m.in.: zaktualizowanie i przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej centralnego repozytorium informacji publicznej (portalu dane.gov.pl) znajdującej się obecnie w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Planowane jest również wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra cyfryzacji do opracowania Programu Otwierania Danych (który zastąpi dotychczasowy Program Otwierania Danych Publicznych), uregulowanie w ustawie statusu i zadań pełnomocników do spraw otwartości danych działających obecnie w wybranych instytucjach administracji rządowej (ministerstwa, KPRM, GUS) oraz poszerzenie sieci pełnomocników poprzez umożliwienie ich powoływania w innych instytucjach, nie tylko rządowych (obecnie funkcja ta jest wykonywana na podstawie Programu Otwierania Danych Publicznych).