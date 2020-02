MC: priorytetem polsko - francuska współpraca ws. cyberbezpieczeństwa

Deklarację na rzecz wzmocnienia polsko-francuskiej współpracy ws. cyberbezpieczeństwa oraz przystąpienie firmy Thales do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie podpisał w poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski - poinformował resort cyfryzacji.

Deklarację, w obecności prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Francji Emmanuela Macrona, podpisał w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim szef MC wraz z francuskim ministrem spraw zagranicznych Jeanem-Yves Le Drianem.

"W obliczu światowych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem, a przede wszystkim w celu zapewnienia skutecznej reakcji, potrzebujemy szerokiej współpracy międzynarodowej. Polska i Francja podzielają podobne poglądy na ten temat. Potwierdziliśmy to dzisiaj podpisując Deklarację na rzecz wzmocnienia współpracy w tym obszarze" - powiedział cytowany w komunikacie Zagórski.

W podpisanej Deklaracji rządy Polski i Francji zobowiązują się m.in. do współpracy w celu wymiany informacji o potencjalnych cyberzagrożeniach oraz zdarzeniach noszących znamiona zaplanowanych cyberataków na sektory gospodarki i sektor publiczny. "Wszystko po to, by m.in. zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług" - podkreślił resort.

"Zależy nam na wzmacnianiu polsko-francuskich kontaktów m.in. w celu wymiany analiz i stanowisk dotyczących cyberbezpieczeństwa. Będziemy także wzmacniać współpracę operacyjną pomiędzy krajowymi zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty cyberbezpieczeństwa" - dodał Zagórski.

Ministerstwo Cyfryzacji podało, że podczas poniedziałkowej wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce, podpisano też porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a francuską spółką Thales o jej przystąpieniu do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber). Głównym celem PWCyber jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Polski. Program jest zbieżny z założeniami Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Porozumienie sygnowali minister cyfryzacji Marek Zagórski, wiceprezes wykonawczy Thales dla Europy i Organizacji Międzynarodowych Herve Multon oraz prezes firmy Thales Polska Paweł Piotrowski. Thales to firma technologiczna zajmująca się branżą lotniczą, kosmiczną, transportową, cybernetyczną oraz zbrojeniową.

"Cieszymy się, że kolejne firmy dołączają do naszego programu. To świadczy o dużym zainteresowaniu projektem oraz o innowacyjnym i odpowiedzialnym podejściu do zachodzących technologicznych zmian" - ocenił minister Zagórski.

W komunikacie poinformowano, że porozumienie z francuską firmą obejmuje wszystkie obszary PWCyber: informacyjny, edukacyjny, szkoleniowy i testów oraz certyfikacji.

"W ramach porozumienia przekażemy swój know-how oraz podzielimy się zdobytym doświadczeniem na arenie międzynarodowej. Dzięki temu łatwiej będzie przygotować odpowiednie zabezpieczenia na cyberataki w Polsce" - powiedział cytowany w komunikacie Piotrowski.

Podkreślono, że współpraca ma pomóc w podnoszeniu kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym świadomości zagrożeń, metod przeprowadzania cyberataków, identyfikacji zagrożeń i potencjalnych podatności na nie. Chodzi także m.in. o wymianę informacji, opracowywanie rekomendacji i certyfikacji bezpieczeństwa urządzeń i oprogramowania oraz budowanie partnerstwa z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.