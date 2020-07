MC: profil zaufany można założyć za pośrednictwem kolejnych banków spółdzielczych

Klienci kolejnych 173 banków spółdzielczych będą mogli za ich pośrednictwem założyć online profil zaufany - poinformował w poniedziałek resort cyfryzacji. Jak dodano, w sierpniu do tego grona dołączą następne 124 banki.

W ramach pierwszego, lipcowego etapu integracji banków spółdzielczych z węzłem krajowym, dołączono 15 banków. Teraz w ramach drugiej transzy jest ich 173, a w sierpniu dołączonych ma zostać kolejnych 124. W najbliższych miesiącach do węzła krajowego ma zostać przyłączonych ponad 500 placówek.

"Dołączenie banków spółdzielczych to ważny moment w historii profilu zaufanego. Wiemy jak wielu Polaków ma tam konta i chcieliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom" - podkreślił cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Według danych MC, banki spółdzielcze w Polsce mają ok. 1,5 mln klientów.

Ministerstwo wyjaśniło, że dzięki integracji banków z węzłem krajowym, klienci tych instytucji będą mogli zalogować się swoimi loginami bankowymi do serwisów takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, konta Mój GOV czy PUE ZUS. "Wystarczy, że po przeniesieniu na stronę logowania klikną w ikonkę swojego banku i zalogują się swoim hasłem. Dokładnie tak samo jak w przypadku logowania do systemu bankowości elektronicznej" - zaznaczono.

Dzięki profilowi zaufanemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Każdy może mieć tylko jeden PZ. Jest on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL. Profil zaufany jest ważny trzy lata, można go założyć za darmo. Korzysta już z niego blisko 7,5 mln Polaków.