MC: rodzice zarejestrowali online już ponad 70 tys. dzieci

Przez internet zgłoszono narodziny już ponad 70 tysięcy maluchów - poinformowało w czwartek Ministerstwo Cyfryzacji. Rodzice mają obowiązek zgłosić narodziny dziecka w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia - przypomniało.

Aby zarejestrować nowego członka rodziny rodzice nie muszą iść do urzędu - mogą to zrobić na stronie www.GOV.PL.

"Nasza e-usługa działa od 1 czerwca 2018 r. i z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej popularna" - wskazał resort w czwartkowym komunikacie. Dodał, że według najnowszych danych rodzice zgłosili przez internet narodziny 70 tys. 562 maluchów.

"Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia oraz inne dokumenty: jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i - jeśli maluch został zameldowany - także zaświadczenie o zameldowaniu" - wyjaśnił, cytowany w czwartkowym komunikacie, minister cyfryzacji Marek Zagórski. Podkreślił, że wszystkie te dokumenty rodzice mogą uzyskać drogą elektroniczną. "Do wyboru mają także osobisty odbiór na poczcie lub w urzędzie" - dodał.

Resort cyfryzacji przypomniał, że rodzice mają obowiązek zgłosić narodziny dziecka w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. "Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród - np. lekarz lub położna. Przekaże ją do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) najpóźniej trzy dni od jej wystawienia" - wskazał.

Rodzic, który będzie rejestrował dziecko, jak wyjaśniono, powinien mieć profil zaufany. "Jeśli jeszcze go nie macie, koniecznie załóżcie. Przyda się do złożenia wniosku o 500+, dzięki niemu zalogujecie się do Internetowego Konta Pacjenta, zainstalujecie na swoich telefonach aplikacji mObywatel (znajdziecie w niej e-recepty), załatwicie też wiele innych spraw związanych z pojawieniem się dziecka na świecie" - podkreślono.

Następny krok to wizyta na www.GOV.PL. , gdzie należy zalogować się na profilem zaufanym, a następnie wybierać e-usługę "Zgłoszenie urodzenia dziecka".