MC: rośnie popularność e-usług

We wrześniu wysłano przez internet trzy razy więcej pism ogólnych niż rok temu, ponad cztery razy więcej elektronicznych wniosków o odpisy aktów stanu cywilnego i niemal trzy razy więcej wniosków online o dowód osobisty - podało MC w komunikacie.

Jak podaje resort w komunikacie podsumowującym korzystanie z e-usług w zeszłym miesiącu, we wrześniu profil zaufany założyło niemal 190 tysięcy osób, a liczba aktywnych profili sięga ośmiu milionów, co oznacza, że z e-usług MC korzysta 25 proc. dorosłych Polaków.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej. MC określa go, jako "internetowy dokument tożsamości".

Według resortu, większość Polaków zakłada profil zaufany za pośrednictwem bankowości elektronicznej. We wrześniu zrobiło tak 74 proc. osób, które postanowiły założyć PZ. Resort zwrócił też uwagę, że w zeszłym miesiącu kolejne 15 spółdzielczych banków umożliwia zakładanie profilu zaufanego przez konto internetowe. Do dziś jest to możliwe w 328 bankach.

Profil zaufany pozwala na korzystanie z e-usług na portalu gov.pl, który we wrześniu odwiedziło niemal 9,5 miliona użytkowników, generując niemal 73 miliony odsłon.

Najczęściej wykorzystywaną usługą była możliwość sprawdzenia online liczby punków karnych i historii pojazdu. Od 1 do 30 września Polacy 46 629 razy sprawdzali stan swojego "drogowego" konta, a 23 730 399 razy historię pojazdu. Z kolei z e-usługi dla pasażerów "Bezpieczny autobus", czyli możliwości sprawdzenia stanu technicznego autobusów, busów i autokarów we wrześniu Polacy skorzystali 96 518 razy.

We wrześniu tego roku Polacy wysłali do urzędów 156 004 elektroniczne pisma ogólne, co oznacza, że każdego dnia pisali ich średnio 5200. Dla porównania - rok temu, przez cały wrzesień do urzędów trafiło 50 034 takich pism, czyli ponad trzy razy mniej niż w tym roku. Trzy razy częściej Polacy zgłaszali też przez internet narodziny dziecka. We wrześniu 2019 roku tą drogą rodzice zarejestrowali przyjście na świat 4381 dzieci, we wrześniu tego roku - 13 303.

Jak podaje resort, rośnie także popularność e-meldunku. To e-usługa umożliwiająca zameldowanie lub wymeldowanie się przez internet. Rok temu we wrześniu skorzystano z niej 7560 razy. W tym roku we wrześniu - 19 378 razy.

We wrześniu tego roku Polacy złożyli ponad 25 tysięcy więcej niż rok temu wniosków online o nowy dowód osobisty. Z tej e-usługi od 1 do 30 września 2020 r. skorzystało 40 701 osób (we wrześniu 2019 r. - 15 221). W zeszłym miesiącu ponad dwa razy więcej osób (5161), niż rok temu (2178) zgłosiło online utratę dokumentu tożsamości.

Z e-usługi złożenia online wniosku o odpis aktu stanu cywilnego korzystano cztery razy częściej niż rok temu - we wrześniu 2019 r. Polacy użyli jej 4850 razy, a we wrześniu tego roku - 21 592.

Ponadto, jak podaje resort, we wrześniu 22 442 osoby złożyły online wniosek w programie "Mój prąd", a 59 200 zgłosiło bez wizyty w urzędzie zbycie lub nabycie pojazdu.