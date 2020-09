MC: ruszył nowy portal dla gmin i powiatów

Ruszył portal internetowy, na którym wszystkie gminy i powiaty w Polsce mogą publikować swoje serwisy - poinformowało czwartek Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak czytamy, www.samorzad.gov.pl to siostrzany portal www.GOV.pl, na którym znajdują strony internetowe wszystkich ministerstw oraz wielu innych instytucji publicznych.

"Samorzad.gov.pl to serwis zaprojektowany od początku do końca tak, aby odpowiadać na potrzeby zarówno obywateli, jak i samorządowców. My dostarczamy zaplecze techniczne i serwis, gminy odpowiadają za treści" - wyjaśnia, cytowany w informacji, minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dodaje, że dołączenie do portalu jest bezpłatne.

Resort zapewnił, że nowy serwis jest "intuicyjny i przystępny" oraz, że stanowi on ułatwienie dla urzędników i gminnych włodarzy. "To koniec zmartwień o utrzymanie strony, czy problemy techniczne. Bierzemy to na siebie" - czytamy.

Zaznaczono też, że www.samorzad.gov.pl spełnia warunki dostępności cyfrowej. Ponadto - jak wskazano - gminy, które zdecydują się na przeniesienie swojej strony internetowej na samorzad.gov.pl, niejako w pakiecie dostaną możliwość korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Podkreślono również, że atutem nowego serwisu jest cyberbezpieczeństwo i oszczędności. "Dzięki migracji lokalnych serwisów na nasz portal gminy i powiaty nie będą musiały ponosić kosztów utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych przed cyberatakami" - napisano.

Dodano, że resort z myślą o samorządach wdraża również system Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH), czyli wsparcie wykorzystania rozwiązań chmurowych w administracji publicznej. "Portal służy do oferowania usług chmurowych przez dostawców komercyjnych - za jego pośrednictwem każdy urząd będzie mógł kupić wybrane usługi, takie jak narzędzia pracy grupowej, pakiet biurowy, czy wirtualny serwer" - napisano. Podkreślono, że urzędy będą mogły uzyskać pomoc w zakresie odpowiedniego doboru rozwiązania informatycznego, czy procesu zakupowego.

"Z myślą o samorządach prowadzimy także kampanię #CyberbezpiecznySamorząd. Jej celem jest podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej, ale i budowanie świadomości i kompetencji urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa" - wskazał minister Zagórski.

Napisano, że w ramach kampanii resort cyfryzacji prowadzi także m.in. szkolenia i ćwiczenia dla urzędników. Poinformowano, że 2 października rusza kolejna tura szkoleń online.