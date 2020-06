MC: tylko do końca niedzieli można złożyć wniosek online ws. wpisu do rejestru wyborców

Tylko do końca niedzieli 21 czerwca można złożyć wniosek online o wpis do rejestru wyborców, a do wtorku 23 czerwca można dopisać się przez internet do spisu wyborców - przypomina w piątek resort cyfryzacji.

"Od 3 czerwca, czyli dnia ogłoszenia daty wyborów prezydenckich, z e-usług wyborczych skorzystało niemal 290 tysięcy osób. 214 198 dopisało się online do spisu wyborców. 16 712 - złożyło przez internet wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, a 54 810 online zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego" - poinformował w piątkowym komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Z tej ostatniej e-usługi mogą skorzystać już tylko osoby przebywające na kwarantannie. Pozostałe musiały to zrobić do 16 czerwca.

Jak informuje MC, jeśli ktoś na stałe chce zmienić miejsce głosowania, czyli od teraz chce głosować tam, gdzie mieszka, a gdzie nie jest zameldowany, powinien wpisać się do rejestru wyborców.

Natomiast jeśli w dzień wyborów nie będzie w miejscu zamieszkania i chce zagłosować gdzie indziej, to może dopisać się do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy będzie. "Będzie to działanie jednorazowe, czyli dotyczy tylko tych jednych wyborów. W następnych zagłosujecie już u siebie" .

Resort zwraca uwagę, że zmobilizować powinny się przede wszystkim osoby, które chciałyby dopisać się do rejestru wyborców. Jeśli chcą to zrobić przez internet, mają czas "do najbliższej niedzieli (21 czerwca) do godz. 23.59".

"Wpis do rejestru wyborów wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy" - mówi Zagórski, cytowany w komunikacie. Podkreśla, że to decyzja administracyjna, która musi być nam dostarczona.

"Aby uniknąć sytuacji, w której nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony, albo zostanie rozpatrzony negatywnie i konieczne będzie odwołanie od takiej decyzji, musimy dać sobie i urzędowi czas. Dlatego, z naszej e-usługi należy skorzystać do niedzieli" - powiedział szef MC.

Minister dodał, że potrzebny jest profil zaufany. "Będziemy potrzebować także skanu lub zdjęcia dowodu osobistego i elektronicznej wersji innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku" - powiedział Zagórski.

Jak informuje MC, dodatkowym dokumentem jest też np. umowa najmu mieszkania; oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy; rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę; karta mieszkańca.