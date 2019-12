MC: tylko w tym roku Polacy założyli 2 miliony profili zaufanych

Mamy tegoroczny dwumilionowy profil zaufany; w ostatnich miesiącach 2019 r. Polacy założyli ich tyle, co przez niemal siedem lat - poinformowało w piątek Ministerstwo Cyfryzacji.

Profil zaufany - bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w internecie - powstał w 2011 r.

Jak podał w piątek resort w komunikacie, dziś profil zaufany ma 4,5 miliona Polaków, z czego 2 miliony założyło go w tym roku. "Tegoroczny rekord to efekt pracy nad nowymi e-usługami i konsekwentnego przekonywania Polaków, że warto nam zaufać, a przy okazji ułatwić sobie życie działając online" - wskazał, cytowany w komunikacie szef MC Marek Zagórski.

PZ można założyć na dwa sposoby, w tym w pełni online. MC przekonuje, że jest on w pełni bezpieczny. "Dane, które zawiera są weryfikowane, a także odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym dostępem" - wyjaśniono. Każdy z nas może mieć tylko jeden potwierdzony profil zaufany - jest on przypisany do konkretnego numeru PESEL. Profil jest ważny 3 lata. W każdej chwili możemy przedłużyć jego ważność.

Najwięcej PZ Polacy założyli w marcu. "Tylko w tym miesiącu przybyło niemal 350 tysięcy nowych PZtów. Kolejne 300 tysięcy profili zaufanych Polacy założyli w kwietniu. To miesiące, w których wysyłamy roczne rozliczenia podatkowe. Widać, że Polacy coraz chętniej robią to online" - zaznaczył Zagórski. Zwrócił uwagę, że kolejny rekordowy miesiąc to lipiec - przybyło wówczas ponad 280 tysięcy nowych właścicieli profili zaufanych. "To w większości osoby składające przez internet wnioski w programie Rodzina 500+" - dodał.

Z kolei we wrześniu i październiku założyło go odpowiednio 108 tys. 801 i 155 tys. 419 osób. "Większość z nich przy wykorzystaniu PZ skorzystała z e-usług wyborczych - wpisu do rejestru wyborców i dopisania się do spisu wyborców" - wyjaśnił minister cyfryzacji.

Od 1 grudnia do dziś kolejnych 20 tys. 998 Polaków założyło swój profil zaufany. "Tegoroczny wynik jest najlepszy w historii PZ, o 800 tysięcy lepszy od ubiegłorocznego, a przed nami przecież jeszcze niemal cały grudzień" - podkreśliło MC.

Resort przypomniał, że poza rozliczeniem podatków, złożeniem wniosku o 500+, dzięki profilowi zaufanemu można też online uzyskać dowód osobisty z warstwą elektroniczną, zgłosić narodziny dziecka, sprawdzić swoje punkty karne, założyć jednoosobową działalność gospodarczą, czy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta.

Spis wszystkich e-usług znajduje się na WWW.GOV.PL.