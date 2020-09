MC: w tym roku ponad 3,3 mln Polaków założyło profil zaufany

W tym roku 3 mln 352 tys. 227 Polaków założyło profil zaufany (PZ) - informuje we wtorek w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, wskazując na rosnące w ostatnich miesiącach zainteresowanie m.in. e-administracją, nowymi e-usługami, aplikacjami.

"Tylko w tym roku 3 352 227 Polaków założyło profil zaufany (PZ). To 42 proc. wszystkich aktywnych PZtów. Ostatnie miesiące to jednak nie tylko rosnące zainteresowanie e-administracją, ale i nowe e-usługi, aplikacje oraz inne działania odpowiadające na cyfrowe potrzeby Polaków" - czytamy w komunikacie MC.

Według resortu cyfryzacji epidemia koronawirusa postawiła nas wszystkich w stan najwyższej gotowości, a ministerstwo to stanęło przed ważną misją. Tym bardziej, że duża część życia Polaków przeniosła się do internetu.

Ministerstwo informuje, że przykłady jego działań podjętych od marca do września można znaleźć w raporcie "Cyfryzacja podczas pandemii - innowacje, bezpieczeństwo, e-administracja".

"Od początku zależało nam, aby w tym i tak już trudnym czasie, ułatwić Polakom życie. Nasze działania, dla wielu być może niewidoczne na pierwszy rzut oka, dotyczyły wielu jego sfer. Internet towarzyszy nam przecież niemal wszędzie" - mówi, cytowany w informacji, minister cyfryzacji Marek Zagórski.

"Staraliśmy się myśleć o wszystkich i wszystkim - dzieciach i ich rodzicach, seniorach, ale i o wydolności naszej sieci oraz cyberbezpieczeństwie" - dodaje.

MC uważa, że w trakcie pandemii podstawowym kanałem dostępu do aktualnych, zweryfikowanych i rzetelnych informacji na temat koronawirusa jest portal GOV.PL. Tylko w marcu i kwietniu odwiedziło go niemal 46 milionów osób.

"Na początku marca, w rekordowym tempie, uruchomiliśmy na nim działający do dziś serwis GOV.pl/koronawirus. To miejsce, w którym można znaleźć sprawdzone i pewne informacje o sytuacji epidemicznej w kraju. Publikujemy tam także wskazówki, porady, ale i wytyczne służb sanitarnych, czyli wszystko to, co każdy z nas powinien wiedzieć" - podaje ministerstwo.

Dodano, że kilka dni po ogłoszeniu zawieszenia zajęć w szkołach opublikowano kolejny portal - GOV.pl/zdalnelekcje. To miejsce stworzone dla nauczycieli i uczniów, gdzie co tydzień - wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i NASK - publikowano, ułożone w plan lekcji, propozycje dostępnych online materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas zdalnych lekcji.

"Do czerwca skorzystało z niego 2,6 mln osób, które wygenerowały 67 mln odsłon. Opublikowaliśmy tam 3580 propozycji lekcji i 18660 materiałów edukacyjnych" - wyjaśnia MC.

Ponadto, przygotowano i opublikowano poradniki dla nauczycieli, krok po kroku tłumaczące, jak w pracy zdalnej z uczniami wykorzystać narzędzia internetowe.

Resort cyfryzacji zapewnia, że nie zapomniał o pracodawcach, którzy swoim pracownikom w kilka dni musieli zorganizować pracę zdalną. Dla nich też przygotowano i opublikowano materiały tłumaczące, jak to zrobić. Natomiast seniorom wyjaśniano, jak bezpiecznie robić zakupy przez internet.

Według MC, to tylko niewielki ułamek pracy, którą wykonano przez kilka dni w drugiej połowie marca. "W kolejnych tygodniach przeznaczyliśmy niemal 400 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, stworzyliśmy całodobowe centrum pomocy, dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące koronawirusa i zorganizowaliśmy turniej, w którym wzięło udział niemal 300 tysięcy uczniów" - przypomina Zagórski.

Ministerstwo zwraca uwagę na zupełnie nowe narzędzia, w tym m.in. aplikacje Kwarantanna Domowa i STOP COVID - ProteGO Safe.

"W międzyczasie zachęcaliśmy też Polaków do korzystania z e-administracji. Zaufali i posłuchali nas. Ostatnie miesiące to rekordowy czas w historii naszych e-usług. Tylko od marca do maja niemal 1,5 miliona Polaków założyło profil zaufany. Obecnie niemal 8 milionów Polaków korzysta z niego załatwiając urzędowe sprawy online" - podsumowano.