MC: w wakacje profil zaufany założyło ponad 624 tys. osób

W tegoroczne wakacje profil zaufany założyło ponad 624 tys. osób – poinformował w poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski. Z tej usługi korzysta już niemal 8 mln Polaków.

W e-podsumowaniu tegorocznych wakacji MC dodało, że od początku lipca do końca sierpnia złożono także "grubo ponad ćwierć miliona elektronicznych pism ogólnych" i zgłoszono on-line niemal 26 tysięcy narodzin dzieci.

"W tegoroczne wakacje, czyli od początku lipca do końca sierpnia, profil zaufany założyło dokładnie 624 128 osób. To o niemal ćwierć miliona więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku" - wskazał szef MC.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w lipcu przybyło 322 tys. 722 nowych właścicieli PZ (najwięcej - 23 tys. 754 - we wtorek 7 lipca), w sierpniu - 301 tys. 406, z czego najwięcej - 21 tys. 746 - w poniedziałek 3 sierpnia. Podkreślono, że Profil zaufany (PZ) to "klucz do e-usług".

Obecnie z PZ, a co za tym idzie także z e-administracji, korzysta niemal 8 mln Polaków - wyliczył resort. "To ponad jedna czwarta wszystkich dorosłych obywateli. Tylko w tym roku (od stycznia do dziś) ponad 3,2 miliona Polaków założyło profil zaufany" - wskazało MC.

Profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić tożsamość w internecie, jest ważny trzy lata. "Jeśli nie macie konta w banku umożliwiającym szybkie założenie PZ lub nie możecie udać się do punktu potwierdzającego - załóżcie tymczasowy profil zaufany" - radzi MC. Wniosek można wypełnić w on-line, a tymczasowy PZ potwierdzić podczas wideorozmowy z urzędnikiem. Tymczasowy profil zaufany jest ważny trzy miesiące.

Resort wyliczył, że PZ były najczęściej wykorzystywane do wysyłania i podpisywania pism. "Dzięki pismu ogólnemu możemy załatwić lub przynajmniej zainicjować załatwienie niemal każdej sprawy urzędowej" - podkreślił minister Zagórski. Dodał, że nie ma jednej kategorii spraw, którą można dzięki niemu załatwić. "To może być pytanie, zażalenie, wyjaśnienie, podanie lub wniosek" - wskazał.

Tylko w te wakacje Polacy skorzystali z tej e-usługi 271 tys. 709 razy - w lipcu 140 tys. 702, a w sierpniu - 131 tys. 7. To niemal dwukrotnie lepszy wynik od osiągniętego w wakacje 2019, gdy w lipcu i sierpniu Polacy przesłali do urzędów 113 tys. 489 elektronicznych pism ogólnych. "Dwa tegoroczne wakacyjne miesiące, czyli dokładnie 62 dni, to średnio 4382 elektroniczne pisma ogólne trafiające do urzędu każdej doby" - czytamy.

Resort zwrócił uwagę, że tylko w czerwcu tego roku urodziło się 31 tysięcy dzieci. Narodziny niemal 43 proc. z nich, czyli 13 tys. 285, rodzice zgłosili online. Z kolei w sierpniu za pośrednictwem sieci zarejestrowano 13 tys. 67 spośród narodzonych maluchów. W lipcu 2019 roku urodziło się 37 tys. dzieci - 13 proc. (4703) z nich zgłoszono online. Rok temu w sierpniu na świat przyszło 33,2 tysiąca dzieci. Narodziny niemal 14 proc. z nich (4444) rodzice zarejestrowali online - wyliczył resort.

Jak przypomniał Zagórski, e-usługa umożliwia nie tylko zgłoszenie narodzin. "Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt urodzenia oraz inne dokumenty - jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i - jeśli maluch zostanie zameldowany - także zaświadczenie o zameldowaniu" - zaznaczył. Wszystkie te dokumenty rodzice mogą dostać drogą elektroniczną.

Resort zaznaczył, że zameldować i wymeldować online można też osoby dorosłe. "Przez dwa wakacyjne miesiące Polacy skorzystali z tej możliwości 30 350 razy. W lipcu - 15 936, w sierpniu - 14 414 osób" - czytamy. To niemal trzy razy częściej, niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. W lipcu 2019 r. Polacy meldowali lub wymeldowywali się online 6115 razy, a w sierpniu 2019 r. - 5117 razy.

Z kolei o wydanie nowego dowodu osobistego w lipcu i sierpniu Polacy złożyli online 63 tys. 501 wniosków, czyli ponad 1000 dziennie. "W lipcu 32 225 - w tym najwięcej, bo aż 1606, 6 lipca. 31 246 w sierpniu - tu rekord, 1645 wniosków, padł ostatniego dnia miesiąca" - wskazano. W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił ponad dwukrotnym wzrost zainteresowania tą e-usługą.

Przez internet można też zawnioskować o odpis aktu stanu cywilnego. W te wakacje Polacy skorzystali z tej możliwości ponad 36 tysięcy razy. W lipcu - 18 198, w sierpniu - 17 948. To niemal cztery razy częściej, niż jeszcze rok temu. W lipcu 2019 r. Polacy wnioskowali o odpisy 5495 razy, a w sierpniu 2019 r. - 4492 razy - podało MC. Niemal 35 tysięcy osób złożyło online wniosek o dofinansowanie w programie "Mój prąd", a 115 tys. 226 Polaków bez wychodzenia z domu zgłosiło zbycie lub nabycie pojazdu.