MC: za niespełna 50 dni ruszy CodeWeek - największe programistyczne wydarzenie w Europie

Już za niespełna 50 dni ruszy CodeWeek, największe programistyczne wydarzenie w Europie - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Wyjątkowość CodeWeek, bo tak nazywamy Europejski Tydzień Kodowania, polega na tym, że każdy może wziąć w nim udział i każdy może zgłosić swoją inicjatywę - dodał resort.

Między 10 a 25 października w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania odbędzie się CodeWeeke - tydzień kodowania, który potrwa 14 dni - poinformował resort cyfryzacji.

Jak zaznaczył minister cyfryzacji Marek Zagórski, w tym roku, ze względu na pandemię, wiele naszych codziennych i zawodowych aktywności przeniosło się do świata online.

"Ta zmiana nie ominęła także Europejskiego Tygodnia Kodowania. Uczestnicy tegorocznej edycji mają wybór: działanie zgłoszone do #CodeWeek2020 może być tradycyjnym spotkaniem lub wydarzeniem odbywającym się w sieci" - dodał.

MC przypomina, że Europejski Tydzień Kodowania jest dla wszystkich. "Nieważne, czy jesteście członkami koła programowania w szkole czy profesorami, nauczycielami języka polskiego, właścicielami firm IT, doświadczonymi programistami, czy po prostu entuzjastami nowych technologii - jeśli tylko macie pomysł, jak w przystępny sposób opowiedzieć innym o programowaniu lub zachęcić ich do zorganizowania własnej inicjatywy" - podkreśliło ministerstwo.

Dodało, że forma wydarzenia jest dowolna - tutaj liczy się tylko pomysł jak np. gra miejska o programowaniu, spotkanie z ekspertem albo warsztaty dla przedszkolaków czy programowanie offline z wykorzystaniem gotowych scenariuszy, które znajdują się na www.koduj.gov.pl.

Resort zachęca do zgłaszania uczestnictwa na www.codeweek.eu/add. Jak podkreśla, to bardzo ważne, bo tylko zgłoszone oficjalnie inicjatywy będą brane pod uwagę przy liczeniu krajowych aktywności. "A to z kolei zadecyduje o tym, które państwo wygra w przyjacielskiej rywalizacji krajów, którą jest CodeWeek" - czytamy.

Z okazji tegorocznego święta programowania dla autorów wydarzeń online MC przygotowało też konkurs z nagrodami - "1000 pierwszych inicjatyw online". Jak podano, główna zasada to: "liczy się przede wszystkim czas - kto pierwszy, ten ma szansę na wygraną" - poinformowano.

"Wystarczy, iż czym prędzej zgłosicie swój pomysł na www.codeweek.eu/add i dacie nam o tym znać za pomocą formularza konkursowego na www.koduj.gov.pl" - dodano.

Ministerstwo podało też, że 1000 zgłoszeń inicjatyw online, które wpłyną jako pierwsze, uhonorowane zostaną specjalnymi nagrodami - matami do nauki programowania offline wraz z zestawami zadań.

Przypomniało, że "CodeWeek 2019 zakończyliśmy ze świetnym wynikiem ponad 15 tys. inicjatyw".