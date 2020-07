MC zachęca do instalacji aplikacji ProteGO Safe, zwłaszcza że w weekend popularne imieniny

Ponad 2,3 mln osób będzie obchodzić w najbliższy weekend imieniny - przypomina w piątek Ministerstwo Cyfryzacji i zachęca do instalacji aplikacji ProteGO Safe, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem i daje możliwość wypełniania testów oceny ryzyka zachorowania.

W sobotę - jak czytamy - solenizantami będą Krzysztof i Jakub, w niedzielę natomiast Anna, Hanna i Mirosława. W sumie - jak wylicza MC w najbliższy weekend świętować będzie ok. 2 mln 375 tys. 490 osób.

Resort zachęca, by z okazji imienin instalować solenizantom aplikację ProteGO Safe. "ProteGO Safe nie tylko powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem, ale daje też możliwość wypełniania testów oceny ryzyka zachorowania i prowadzenia dziennika zdrowia" - napisał w piątkowym komunikacie resort cyfryzacji.

Podkreślił, że aplikacja daje gwarancję, że jeśli gdziekolwiek będziemy mieli kontakt z osobą, która okaże się chora (w trakcie spotkania może o tym nie wiedzieć), dostaniecie odpowiednie powiadomienie.

Ministerstwo przekonuje, że aplikacja nie śledzi lokalizacji użytkownika, nie ma dostępu do plików i danych z telefonów. "Aby ją uruchomić nie musicie nawet podawać swojego imienia. ProteGO Safe nic o Was nie wie" - zaznaczyło MC.

Wyjaśniło, że dzięki aplikacji telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których także zainstalowana jest aplikacja. "Urządzenia, które się +spotkają+, zapamiętają to spotkanie (jeśli będzie trwało powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 metry). A kiedy właściciel jednego z telefonów okaże się chory, czyli otrzyma pozytywny wynik testu, będzie mógł (w pełni anonimowo) uruchomić system powiadamiania. Ty nie dowiesz się kto zachorował. Chory nie będzie wiedział, do kogo jego urządzenie wysyła powiadomienia" - czytamy.

Wskazano też, że jeśli na ekranie telefonu wyświetli się powiadomienie o możliwym kontakcie z koronawirusem wraz z nim osoby dostaną również wskazówki, co w takiej sytuacji powinny zrobić. "Nie oznacza to jednak obowiązku odbycia kwarantanny domowej. Specjaliści pokierują Was i powiedzą, jak się zachować" - napisano.

Zaznaczono, że im więcej osób zainstaluje aplikację, tym skuteczniej będzie można zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. "Wyobraź sobie, że jedziesz tramwajem. W wagonie razem z Tobą jedzie w sumie 10 osób. 9 z nich ma w swoich telefonach ProteGO Safe. Tylko Ty jej nie masz. Jeśli okaże się, że osoba, która siedziała obok Ciebie zachorowała i skorzystała z systemu powiadamiania ProteGO Safe anonimowo wyśle powiadomienia do wszystkich pasażerów poza Tobą. Razem z powiadomieniem dostaną wskazówki jak działać, otrzymają pomoc" - czytamy.