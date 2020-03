MC: zagrożenie koronawirusem zmusza pracodawców do przechodzenia na pracę zdalną

Zagrożenie wywołane przez koronawirusa zmusza wielu pracodawców, ale też pracowników do przejścia na pracę zdalną - wskazuje MC w piątkowym komunikacie. Resort podkreśla, że online można pracować równie wydajnie, jak w biurze; wynagrodzenie też nie ulega zmianie.

Jeśli prowadzisz np. biuro rachunkowe, agencję PR, czy agencję ubezpieczeniową, twoi pracownicy mogą pracować na odległość - np. z domu - radzi przedsiębiorcom resort cyfryzacji. Dodaje, że pracodawca ma prawo ich w tym czasie monitorować. "Praca zdalna to nie urlop" - przypomina.

Eksperci resortu wskazują, że pracownicy mogą pracować na domowym sprzęcie. "Jeśli jednak masz takie możliwości, a szczególnie, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo Twojej firmy - wyposaż ich w służbowy, dobrze zabezpieczony sprzęt i daj dostęp do niezbędnych systemów" - czytamy w komunikacie.

Jeśli pracownicy korzystają z telefonu, smartfona czy tabletu ważne, by mieli aktualne oprogramowanie. "Nie powinieneś narażać pracowników na dodatkowe koszty - nie wszyscy muszą mieć u swoich operatorów pakiety internetowe. W takich przypadkach, wyposaż ich w modem lub inne urządzenia umożliwiające dostęp do sieci" - podkreśla MC.

Jeśli firma prowadzi wymianę dokumentów czy korespondencję, która powinna pozostać poufna lub zawiera tajemnice handlowe należy zapewnić pracownikom bezpieczne łącze, czyli tzw. VPN. Dostępne są bezpłatne narzędzia tego typu. "Ranking darmowych VPN-ów możesz sprawdzić na stronie https://www.dobryvpn.pl/darmowy-vpn" - radzi resort.

Przed rozpoczęciem pracy na odległość należy też ustalić sposoby komunikacji. "Najprostszy sposób to e-mail. Możecie też pisać i dzwonić do siebie wykorzystując komunikatory internetowe" - czytamy. Inne sposoby to narzędzia konferencyjne czy tzw. narzędzia do pracy grupowej.

"Dla grupy większej niż kilka osób (np. pracowników jednego działu) można założyć listę mailową. To najprostszy sposób na przesyłanie do wszystkich na raz potrzebnych do pracy dokumentów" - wskazuje MC. Według resortu popularne darmowe usługi umożliwiające dzielenie się plikami to: Google Dysk, Microsoft OneDrive i Dropbox.

"W internecie znajdziecie wiele bezpłatnych narzędzi (...), dzięki którym możemy prowadzić wieloosobowe widekonferencje, a nawet dzielić się zawartością naszego ekranu z pozostałymi uczestnikami" - czytamy. Chodzi, jak informuje MC, m.in. o Skype, Microsoft Teams czy Google Hangouts.

Z kolei na smartfonie można zainstalować do komunikowania się w czasie rzeczywistym np. Messengera czy WhatsAppa. "Również i te aplikacje dają możliwość stworzenia grupy, w której może być kilka osób" - zaznacza MC.

Są też bardziej zaawansowane narzędzia do pracy zdalnej, które udostępniają globalne firmy takie, jak Google, Microsoft czy Cisco. "Niektóre z nich z uwagi na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, swoje narzędzia udostępniają teraz za darmo" - informuje MC.

Resort podaje linki do instrukcji dot. korzystania z poszczególnych rozwiązań: https://support.office.com/pl-pl/article/Przewodniki-Szybki-start-dla-pakietu-Office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e; https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl; https://cart.webex.com/.