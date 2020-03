MC: zakupy online można zrobić za seniorów, by chronić ich przed koronawirusem

Zakupy online można zrobić także za seniorów; dzięki temu unikną wychodzenia z domu i kontaktu z koronawirusem – przypomina Ministerstwo Cyfryzacji w czwartkowym komunikacie.

Resort wskazał w nim, że osoby starsze, które szczególnie powinny unikać zatłoczonych miejsc, gdzie ryzyko zarażenia koronawirusem jest większe, nie zawsze potrafią sprawnie radzić sobie z obsługą komputera i internetu. Tymczasem - jak przypomina MC - zakupy można zamówić i opłacić przez internet także dla kogoś innego - wystarczy że w trakcie zamówienia podamy odpowiedni adres dostawy.

MC zwraca przy tym uwagę, żeby zachowywać się racjonalnie i nie robić wielomiesięcznych zapasów. Ostrzega też przed super zniżkami. "Jeżeli ktoś wyjątkowo intensywnie zachęca nas do zakupów, oferując dostępny tylko dziś +mega rabat+, bądźmy szczególnie czujni. To może być pułapka" - napisano w komunikacie.

Resort zachęca także do porównania cen w poszczególnych sklepach internetowych i poczytania internetowych komentarzy na ich temat, przestrzegając przy tym, by nie zrażać się po przeczytaniu jednego negatywnego komentarza.

MC przypomniał również, że zakładając nowe konto w sklepie internetowym, nie trzeba godzić się na wszystkie propozycje sklepu. "Niezbędne zgody są najczęściej oznaczone symbolem gwiazdki. Przeczytajcie ich treść, zanim je zatwierdzicie. Bądźcie świadomymi konsumentami!" - napisano w komunikacie, wskazując, by utworzyć bezpieczne hasło do konta w sklepie. Resort uczulił też, by sprawdzić koszt przesyłki oraz szacowany termin dostarczenia zakupów.