McDonald's rozczarował wynikami finansowymi

Ostatnia sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. Inwestorzy analizują napływające wyniki spółek, które - w opinii analityków nie są najgorsze, ale rozczarowaniem okazały się słabsze od oczekiwań dokonania w trzecim kwartale McDonald's i Travelers.

Wiceminister spraw zagranicznych Le Yucheng powiedział we wtorek, że Chiny i Stany Zjednoczone osiągnęły pewien postęp w rozmowach handlowych, a każdy problem można rozwiązać, o ile obie strony będą się szanować.Wcześniej w poniedziałek sekretarz ds. handlu USA Wilbur Ross powiedział, że ważniejsze niż podpisanie umowy w listopadzie jest wynegocjowanie korzystnych postanowień."To nie będą łatwe rozmowy, a Amerykanie tak łatwo nie zrezygnują ze swoich straszaków w postaci gróźb podwyższenia kolejnych ceł" - napisał we wtorkowym raporcie główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski.Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA we wrześniu wyniosła 5,38 mln w ujęciu rocznym vs. oczekiwane 5,45 mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wyniósł w październiku 8 pkt. Oczekiwano -7 pkt., wobec -9 pkt. we wrześniu.