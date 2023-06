Mec. Górski: banki nie mają prawa do waloryzacji kapitału wypłaconego kredytu

Banki nie mają prawa do waloryzacji kapitału wypłaconego kredytu; zarówno Rzecznik Generalny w opinii, jak i TSUE w wyroku z 15 czerwca b.r. odpowiadają na pytanie o waloryzację stwierdzając, że żaden rodzaj rekompensaty bankom się nie należy - podkreślił autor pozwu do Trybunału mec. Radosław Górski.

W czwartek, 15 czerwca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący kwestii rekompensaty dla banków za kapitał postawiony do dyspozycji klienta w ramach umowy kredytu mieszkaniowego, która to umowa została unieważniona. TSUE orzekł, że banki nie mogą żądać wynagrodzenia za kapitał, za to takiego wynagrodzenia mogą żądać klienci.

W środowym oświadczeniu mec. Górski odniósł się do wywiadu prezesa Związku Banków Polskich Tadeusza Białka dla portalu Business Insider. "Absolutnie uważam, że droga banków do odzyskania kosztu kapitału nie jest zamknięta. TSUE odnosił się w swoim wyroku jedynie do treści zapytania, a chodziło w nim o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Waloryzacja zaś jest oparta na zupełnie innych przepisach, także określonych w Kodeksie Cywilnym. Myślę, że banki będą podążać w kierunku prób uzyskania waloryzacji kapitału" - powiedział Białek.

Zdaniem Górskiego, ZBP wprowadza w błąd opinię publiczną. "Będąc autorem pozwu C-520/21 oraz inicjatorem pytań prejudycjalnych do TSUE, na które to Trybunał odpowiedział 15 czerwca b.r., oświadczam, że TSUE w sprawie C-520/21 rozstrzygnął również o prawie banków do waloryzacji kapitału wypłaconego kredytu. Zarówno Rzecznik Generalny w opinii, jak i TSUE w wyroku z 15 czerwca b.r., odpowiadają na pytanie o waloryzację, stwierdzając, że żaden rodzaj rekompensaty bankom się nie należy" - podkreślił Górski.

W jego ocenie, wbrew twierdzeniom ZBP, sprawa C-520/21 dotyczyła waloryzacji kapitału. Wskazał, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wprost zadał TSUE pytanie o dopuszczalność waloryzacji świadczenia z uwagi na zmianę siły nabywczej pieniądza w czasie po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu.

Górski zaznaczył, że opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21 z lutego b.r. dotyczyła także waloryzacji sądowej. "Wzmianka o waloryzacji sądowej w związku z utratą wartości nabywczej pieniądza znajduje się w punkcie 20 tej opinii, w przypisie nr 6 do opinii oraz w przytoczonych przez Rzecznika Generalnego pytaniach prejudycjalnych" - podał prawnik.

Jak argumentował, Rzecznik w opinii nie wymienia odrębnie wszystkich rodzajów należności, o które pytał sąd krajowy, a posługuje się zbiorczo określeniem "roszczeń". "Rzecznik określił jako niezgodne z prawem europejskim wszelkie roszczenia wymienione przez sąd krajowy w pytaniu prejudycjalnym, a przywołanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, było jedynie przykładem jednego z takich roszczeń" - dodał.

"Zarówno Rzecznik Generalny w opinii, jak i TSUE w wyroku, odpowiadają więc również na pytanie o waloryzację, stwierdzając, że żaden rodzaj rekompensaty bankom się nie należy. TSUE odpowiada na wszystkie pytania kompleksowo, nie pomija w swoim wyroku żadnego z pytań. W żadnym fragmencie wyroku nie ma informacji o tym, że w zakresie waloryzacji na rzecz banków TSUE ma inne zdanie, niż to wynika z sentencji wyroku" - stwierdził Górski.

Jak podsumował, z wyroku TSUE w sprawie C 520/21 wynika, że po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu banki mają prawo do zwrotu - jak to wynika wprost z wyroku - "kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy", a o żadnych "rekompensatach" wymienionych w pytaniu prejudycjalnym nie może być mowy. "Uczciwa analiza treści wyroku z jednej strony wskazuje więc na to, że chodzi tutaj o zwrot kapitału, który został wypłacony, a z drugiej, że TSUE, podobnie jak rzecznik Generalny, wyklucza możliwość waloryzacji tego świadczenia" - podkreślił Górski.

