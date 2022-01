Mecalux zbuduje nowy zakład w Gliwicach za ponad 80 mln zł

Wyspecjalizowana w produkcji regałów i automatyki magazynowej hiszpańska firma Mecalux kosztem ponad 80 mln zł zbuduje nowy zakład w Gliwicach, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) - podała we wtorek Strefa.

"Na powoli zapełniających się terenach KSSE w Gliwicach spółka Mecalux kupiła nieruchomość (...). Na nowo zakupionej działce o powierzchni 2,6 hektara powstanie kolejny zakład produkcyjny. Nowa inwestycja w Gliwicach wyniesie ponad 80 mln zł. Przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie w gliwickich zakładach na poziomie ponad 660 etatów" - poinformowała KSSE na swoim profilu w portalu społecznościowym.

Mecalux należy do wiodących producentów systemów magazynowania. Działalność firmy polega na projektowaniu, produkcji, sprzedaży oraz świadczeniu usług związanych z regałami metalowymi, magazynami automatycznymi oraz innymi rozwiązaniami dotyczącymi systemów składowania. Spółka jest liderem hiszpańskiego rynku, zaś w światowych rankingach swojego sektora jest na trzecim miejscu. Produkty firmy, która ma 11 centrów produkcyjnych w Hiszpanii, Polsce, USA, Meksyku, Brazylii i Argentynie, trafiają do ponad 70 krajów świata.

Polskie centrum produkcyjne firmy Mecalux powstało w 2000 r. w Gliwicach jako jeden z najnowocześniejszych zakładów grupy, produkujący tradycyjne regały paletowe. Z czasem zakład został rozbudowany, powstała też kolejna fabryka automatyki magazynowej.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby nowych projektów i wartości inwestycji pozyskanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Strefa wydała 102 decyzje o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ok. 5,35 mld zł, wobec 57 projektów za ok. 5 mld zł rok wcześniej. Dzięki pozyskanym w zeszłym roku przedsięwzięciom powstanie ok. 4,47 tys. miejsc pracy.

Oprócz inwestycji objętych decyzjami o wsparciu realizowane są także projekty na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla których nie wydano takich decyzji. Największym z nich jest warta ok. 4 mld zł inwestycja koreańskiej firmy Sk hi-tech battery materials Poland w Dąbrowie Górniczej. Ponadto Elemental Strategic Metals zainwestuje na terenie KSSE w Zawierciu. Obydwa projekty dadzą ok. 900 nowych miejsc pracy. Sumując nakłady inwestycyjne wydanych decyzji o wsparciu oraz inwestycji na obszarze KSSE, wartość ubiegłorocznych projektów to prawie 9,7 mld zł.

Ogółem w ciągu 25 lat istnienia, Katowicka SSE pozyskała inwestycje o łącznej wartości ok. 44 mld zł. Ponad 500 działających w strefie firm stworzyło 90 tys. miejsc pracy. Zrealizowano 813 rozmaitych projektów inwestycyjnych.

