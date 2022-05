Media: ABR: w Afryce może nastąpić stagflacja

Afrykański Bank Rozwoju uważa, że kontynent stoi przed groźbą stagflacji z powodu pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie - przekazał w środę Reuters.

Afrykański Bank Rozwoju (ABR) udostępnił w środę raport African Economic Outlook 2022, w której stwierdzono, że w Afryce może nastąpić stagflacja. Kontynent boryka się ze skutkami pandemii Covid-19 i wojny w Ukrainie, takimi jak rosnące ceny surowców energetycznych i żywności.

Reuters zwrócił uwagę, że chociaż Afryka odnotowała "stosunkowo niską umieralność" z powodu Covid-19, to pandemia zadała regionowi "poważny cios gospodarczy".

W 2021 roku nastąpiło ożywienie na całym kontynencie, a wzrost produktu krajowego brutto wyniósł ok. 6,9 proc; w roku wybuchu pandemii (2020) afrykańskie PKB skurczyło się o ok. 1,6 proc. - przypomniała agencja. "ABR przewiduje, że w tym roku realny wzrost PKB spowolni do 4,1 proc." - wskazano w depeszy.

"Spowolnienie wzrostu podkreśla jak dotkliwy jest wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na gospodarkę Afryki" - napisał ABR. "Jeśli konflikt będzie się utrzymywał, wzrost w Afryce prawdopodobnie zatrzyma się na poziomie około 4 procent w 2023 roku" - dodano.

Jak przekazał Reuters w międzyczasie z powodu gwałtownego wzrostu cen energii i żywności inflacja przyspieszy w tym roku do 13,5 proc. - w 2021 r. wynosiła 13 proc. "ABR szacuje, że z powodu pandemii, około 30 mln Afrykańczyków zostało zepchniętych do skrajnego ubóstwa, tylko w zeszłym roku 22 miliony straciło pracę" - podkreśliła agencja.

W cytowanym przez Reutersa raporcie wskazano, że zakłócenia gospodarcze wynikające z wojny mogą doprowadzić do tego, że w tym i przyszłym roku prawie 4 miliony kolejnych osób znajdzie się w skrajnym ubóstwie. "W przypadku braku środków łagodzących skutki wojny, może to spowodować wzrost napięć społecznych na całym kontynencie" - skonstatowali autorzy publikacji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl