Media: alpejskie ośrodki narciarskie chcą oszczędzać energię m.in. dzięki wolniejszym wyciągom

Alpejskie ośrodki narciarskie zamierzają oszczędzać energię dzięki wolniejszym wyciągom - informuje belgijski dziennik „De Standaard”. Aby zmniejszyć rachunki planowana jest także rezygnacja z nocnych jazd oraz ograniczenie godzin otwarcia, wynika z ustaleń dziennikarzy.

Jak donosi gazeta, wysokie ceny energii nie tylko drenują nasze portfele, ale mogą także wpłynąć na zimowy wypoczynek. Właściciele alpejskich wyciągów zapowiadają bowiem wprowadzenie szeregu działań, w celu obniżenia kosztów energii.

"W normalnym roku rachunki za prąd stanowią około 5 procent naszych kosztów, ale przy obecnych cenach będzie to już 20-25 procent" - powiedział "De Standaard" Sébastien Giraud, kierownik wyciągów narciarskich w Villard-de-Lans we Francji.

Nie tylko we Francji, ale także w innych ośrodkach narciarskich we Włoszech, Szwajcarii, Austrii i Niemczech istnieje obawa o rosnące rachunki za energię. Właściciele wyciągów w narciarskich kurortach mają już konkretne propozycje.

"Wyciąg narciarski zwykle działa z prędkością 5 metrów na sekundę. Wiele ośrodków narciarskich już zapowiedziało, że obniży tę prędkość do 4 metrów na sekundę, dzięki czemu 10-minutowa jazda wydłuży się o 2 minuty i 30 sekund" - podaje holenderski dziennik "Algemeen Dagblad" i wskazuje, że dzięki temu zużycie energii spadnie o 20 procent.

"Narciarze prawie tego nie zauważą" - obiecuje w "AD" dyrektor ośrodka narciarskiego Font-Romeu Pyrénées 2000 we Francji.

Planowana jest także rezygnacja z nocnych jazd, ograniczenie godzin otwarcia, a także rzadziej będą używane armatki do naśnieżania stoków, wylicza "De Standaard".

"W Alpach wciąż panuje duża niepewność co do cen energii", mówi Arjen de Graaf, rzecznik Holenderskiego Związku Narciarskiego, cytowany w "AD". W jego ocenie należy się liczyć z tym, że karnety narciarskie w tym roku będą droższe co najmniej o 10 proc. niż w ubiegłym sezonie.

Andrzej Pawluszek

