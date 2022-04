Media: Największy producent piwa na świecie chce sprzedać rosyjskie aktywa

Największy producent piwa na świecie, AB InBev, prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży udziałów w rosyjskiej spółce joint venture swojemu tureckiemu partnerowi. Transakcja ta może oznaczać dla największej grupy napojowej na świecie utratę 1,1 mld USD - poinformował w piątek Financial Times.

Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) to największy producent piwa na świecie. Spółka jest właścicielem takich marek jak Budweiser, Corona, Stella Artois, Leffe czy Beck's. Koncern chce sprzedać firmie Anadolu Efes swoje mniejszościowe udziały w rosyjskiej spółce typu joint-interes AB InBev Efes. W zeszłym miesiącu agencja ratingowa Fitch obniżyła Anadolu Efes ocenę. Uzasadniono, że powodem obniżenia oceny ratingowej było "trudne otoczenie makroekonomiczne na dwóch największych rynkach spółki - w Turcji i Rosji, a także na Ukrainie".

Belgijski browar wcześniej zawiesił w Rosji sprzedaż piwa marki Budweiser w ramach sprzeciwu na inwazję. W piątkowym oświadczeniu o sprzedaży swoich udziałów, AB InBev podkreślił, że częścią "potencjalnej transakcji" ma być utrzymanie "zawieszenia licencji na produkcję i sprzedaż piwa Bud w Rosji". W wyniku transakcji koncern dokona odpisu w wysokości 1,1 mld dolarów.

Financial Times uważa, że decyzja browaru o wycofaniu się z rynków rosyjskich jest częścią protestu przeciwko polityce Rosji - w oświadczeniu spółki brakuje bowiem uzasadnienia tego kroku. Gazeta stwierdziła jednak, że sprzedaż udziałów akurat tureckiej firmie "jest nietypowa", ze względu na związki tureckiego rządu z Rosją. Dziennik przypomniał, że chociaż Turcja jako kraj NATO potępiła rosyjską agresję, a także dostarcza Ukraińcom uzbrojenie, to jednocześnie odmówiła przyłączenia się do zachodnich sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej.

