Media: Tunezja od 2023 r. będzie ograniczać dopłaty do żywności i energii

Tunezyjska minister handlu zapowiedziała, że jej kraj od 2023 r. zacznie stopniowe ograniczanie dopłat do żywności i energii - przekazał we wtorek Bloomberg.

Tunezyjska minister handlu Fadila Rabhi powiedziała we wtorek na konferencji prasowej, że Tunezja od 2023 r. rozpocznie stopniowe ograniczanie rządowego dofinansowania do żywności i energii. Bloomberg przypomniał, że w związku z kłopotami finansowymi Tunezja przygotowuje się do nowych rozmów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Według Rabhi posunięcie to ma zmniejszyć wydatki na subsydia, które wzrosły do 4,2 mld dinarów (1,4 mld dolarów - Bloomberg) w 2022 roku z 3,2 mld dinarów w 2021 r. powiedziała minister Fadila Rabhi we wtorek na konferencji prasowej. "Przelewy pieniężne będą wypłacane osobom o niższych dochodach" - podkreślił Bloomberg.

Podczas tej samej konferencji minister finansów Sihem Boughdiri powiedział, że Tunezja spodziewa się, iż w ciągu najbliższych kilku dni dojdzie do porozumienia w sprawie wznowienia rozmów z MFW na temat pakietu ratunkowego dla gospodarki.

