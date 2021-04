Media: Udział transakcji cyfrowych na Litwie w 2020 r. wzrósł do 27 proc.

Udział transakcji obsługiwanych przez fintechy na Litwie wzrósł do 27 proc. z 11 proc. rok do roku - poinformował w czwartek Bloomberg. Dodał, że Lita jest jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków firm z sektora technologii finansowych w Unii Europejskiej.

Rok temu kraj wdrożył przyspieszoną procedurę udzielania licencji firmom oferującym obsługę cyfrowej bankowości, która pozwala im na prowadzenie legalnej działalności we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej - przypomina agencja.

W ubiegłym roku udział transakcji obsługiwanych przez fintechy na Litwie wzrósł do 27 proc. z 11 proc. rok do roku. Jednocześnie wartość transakcji obsługiwanych przez firmy oferujące usługi cyfrowe z sektora płatności wzrosła trzykrotnie do 51 mld euro w czwartym kwartale 2020 r. Popularność kart płatniczych w czasie pandemii wzrosła natomiast o 32 proc. i według agencji transakcje z ich wykorzystaniem stanowiły na Litwie w ub. roku 64 proc. wszystkich płatności.

Obecnie, jak tłumaczy Bloomberg, dzięki tej decyzji Litwa znajduje się na czwartym miejscu w światowym rankingu krajów przyjaznych cyfrowym ekosystemom bankowym.

Ustępujący niebawem ze stanowiska szef Banku Centralnego Litwy Vitas Vasiliauskas w rozmowie z Bloombergiem podkreślił, że transakcje cyfrowe cieszyły się szczególnie dużą popularnością w ubiegłym roku. Jednocześnie, jak zaznaczył Vasiliauskas, ten sposób obsługi transferów pieniężnych nie jest wolny od ryzyka prania brudnych pieniędzy, z czego zarządzana przez niego instytucja zdaje sobie sprawę.

Zdaniem prezesa ze względu na pojawienie się ekosystemu dla fintechów na Litwie, na rynku finansowym w kraju będzie można wkrótce zaobserwować rosnącą konkurencję. Podkreślił, że zanim przyjdą znaczące zmiany, minie jeszcze trochę czasu - firmy oferujące cyfrowe płatności muszą jeszcze się wzmocnić. Na polu obsługi transakcji jednak rok do roku znacząco zmniejszyła się rola tradycyjnego sektora bankowego, wzrósł zaś udział fintechów.

Bloomberg ocenia, że wzrost ten częściowo należy przypisywać pandemii koronawirusa, kiedy wzrosła popularność zakupów online, co przełożyło się nie tylko na popularność płatności cyfrowych, ale i wzrost w sektorze logistyki.

Litewski Bank Centralny od początku 2021 roku zarejestrował 132 licencje dla firm oferujących elektroniczną obsługę płatności.

Zdaniem Vasiliauskasa, który ze swojego stanowiska ustąpi 7 kwietnia, sektor fintechów na Litwie stoi nie tylko przed wyzwaniami związanymi z kontrolą ryzyka ewentualnych nieprawidłowości, ale również z regulacją. "Czy możemy tego uniknąć? Możemy spodziewać się, że dojdzie do pewnych błędów, ale jeśli chce się coś osiągnąć, trzeba brać ryzyko pod uwagę" - powiedział szef Banku Centralnego Litwy.

