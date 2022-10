Media: za ograniczeniem dostaw LNG z Nigerii do Europy może stać Rosja

Władze Nigerii mogą wykorzystywać nawiedzające ten kraj powodzie jako pretekst, by ograniczyć dostawy LNG metanowcami do państw UE i doprowadzić do wzrostu cen gazu w Europie. Działania te mogą być motywowane przez Rosję - uważają eksperci telewizji CNN Portugal.

Jak podała w środę agencja Reutera, tegoroczne wywołane porą deszczową powodzie w Nigerii są najpoważniejsze od 12 lat i dotknęły już 33 nigeryjskich stanów. Żywioł doprowadził do śmierci ponad 600 osób, a około 1,4 mln pozbawił dachu nad głową. W wyniku podtopień ucierpiała również infrastruktura oraz 440 tys. hektarów upraw.

Spółka Nigeria LNG, jeden z największych afrykańskich eksporterów, ogłosiła w poniedziałek, że w wyniku powodzi doszło do zakłócenia łańcucha dostaw, co zagraża realizacji zamówień na skroplony gaz ziemny (LNG). Według komentatorów, których opinie przytacza w środę telewizja CNN Portugal, ograniczenie eksportu LNG do Europy może mieć również kontekst polityczny.

Generał brygady w stanie spoczynku Isidro de Morais Pereira wskazał, że część środowisk politycznych Nigerii oraz innych państw regionu Afryki Subsaharyjskiej znalazła się w ostatnich latach w orbicie oddziaływania Kremla. "Część obecnych elit politycznych i wojskowych w wielu tych krajach (...) zdobywało wykształcenie w Moskwie, w akademiach wojskowych oraz na tamtejszych uniwersytetach" - zaznaczył Pereira.

Wojskowy wskazał również jako możliwy scenariusz, zgodnie z którym za ograniczeniem dostaw gazu stoi sam rząd Nigerii. Jak zaznaczył, takie działanie pozwoliłoby podwyższyć w krótkim czasie cenę surowca na rynkach.

Z opinią Pereiry zgodził się ekspert CNN Portugal ds. bezpieczeństwa energetycznego, Anselmo Crespo. Wskazał, że w najbliższym czasie kraje Unii Europejskiej uzależnione od gazu ziemnego z Nigerii, m.in. Hiszpania i Portugalia, mogą odczuć podwyżkę cen tego surowca.

We wrześniu br. Nigeria odpowiadała za 55 proc. gazu importowanego przez Portugalię - odnotowały w środę media z tego kraju.

Crespo zastrzegł, że na świecie nie występują obecnie niedobory LNG. "W wielu miejscach świata na oceanach czekają na klientów wypełnione gazem metanowce" - podkreślił ekspert CNN Portugal.

Także lizboński dziennik gospodarczy "Dinheiro Vivo" podał w środę, że spodziewane załamanie dostaw z Nigerii nie doprowadzi do wstrzymania dostaw gazu ziemnego do Europy Zachodniej metanowcami, gdyż dużą ofertę LNG posiadają m.in. Stany Zjednoczone.

Rząd w Lizbonie również w środę ogłosił, że nie zabraknie gazu ziemnego.

W sierpniu br. rząd Antonia Costy rozpoczął rozmowy z władzami Nigerii dotyczące realizacji długoterminowych umów na dostawy surowca do portugalskiego portu w Sines.

Marcin Zatyka

