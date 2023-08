Medialna grupa zarabia na turystyce

Grupa Wirtualna Polska, mimo zwiększenia przychodów, zanotowała w pierwszym tegorocznym półroczu spadek zysku netto o prawie połowę w ujęciu rok do roku. Bardzo dobrze radzi sobie jednak segment turystyczny.

Holding Wirtualna Polska zanotował zarówno w pierwszym półroczu jak i samym drugim kwartale 2023 roku wyższe przychody ze sprzedaży przy jednocześnie niższym zysku netto.

Bardzo dobrze rozwija się segment turystyka, który w drugim kwartale zwiększył przychody o ponad 70 proc. ro do roku.

Przedstawiciele spółki spodziewają się co najmniej równie dobrych wyników tego segmentu także w trzecim kwartale.

W drugim kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 35 proc. rok do roku do 359,6 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) zwiększył się o 8 proc. rok do roku, do 100,2 mln zł. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 33,6 mln zł i był niższy w ujęciu rok do roku o prawie 30 procent.

Segment reklamy pod presją; turystyka notuje znacząco wyższe przychody

W segmencie Reklama i Subskrypcje przychody gotówkowe wzrosły o 24 proc. rok do roku, do 168,5 mln zł.

- Sprzedaż subskrypcyjna audiobooków charakteryzuje się niższą bazową rentownością w porównaniu do sprzedaży reklam. Obszar reklamy w II kw. 2023 r. pozostawał pod wpływem: wysokiej bazy przychodów roku 2022 związanej z wyjątkowym zainteresowaniem treściami informacyjnymi (dotyczącymi ataku Rosji na Ukrainę), wzrostu kosztów energii elektrycznej i czynników makroekonomicznych - podała spółka.

W segmencie Turystyka przychody wzrosły natomiast aż o 74 proc. rok do roku do 122,4 mln zł, w wyniku bardzo silnego wzrostu przychodów spółki Wakacje.pl oraz uwzględnienia przychodów Grupy Szallas, przejętej w listopadzie 2022 roku.

Poniżej wybrane pozycje z rachunku zysków i strat w ujęciu kwartalnym:

W pierwszym tegorocznym półroczu przychody ze sprzedaży wzrosły o 40 proc. rok do roku, do 670 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 176,2 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 46,3 mln zł, mniej o 48 proc. rok do roku. Spółka podała, że wynik netto był pod negatywnym wpływem wyższych kosztów amortyzacji i kosztów finansowych.

Poniżej zestawienie wyników półrocznych:

Boom na e-commerce mija, ale turystyka rozwija się dynamicznie

Grupa WP spodziewa się, że obecna dynamika rozwoju internetu w Polsce może się istotnie zmniejszyć w kolejnych latach, a jej zahamowanie w przyszłości może mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju Grupy.

- Nie można wykluczyć, że z powodów takich jak np. zmiana przyzwyczajeń konsumentów, nastąpi zahamowanie trendu migracji sprzedaży z kanału tradycyjnego do kanału online, co może przełożyć się negatywnie na możliwość rozwoju Grupy w zakresie e-commerce - podano w raporcie.

Grupa WP jest spokojna o wyniki w trzecim kwartale 2023 roku, głównie dzięki segmentowi turystycznemu.

- Jesteśmy spokojni o wyniki trzeciego kwartału, segment turystyka rozwija się nadal bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o reklamę, to na razie nie widać istotnej poprawy koniunktury - powiedział prezes grupy Jacek Świderski.

W listopadzie 2022 roku Grupa WP za kwotę 83 mln euro kupiła Grupę Szallas obsługującą największe krajowe portale turystyczne umożliwiające rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. Jak podano na konferencji, grupa Szallas sezonowo najlepszą EBITDA osiąga w III kwartale roku.

Grupa nie wyklucza także dalszych akwizycji, z których część może zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Grupa WP jest wyceniana na giełdzie na około 3,3 mld zł. Po 12,9 proc. udziału w akcjonariacie posiadają, wraz z podmiotami zależnymi: Michał Brański, Jacek Świderski oraz Krzysztof Sierota. Formalnie właścicielami holdingu wyżej wymienieni zostali w 2014 roku, kiedy razem z funduszem Innova Capital przejęli portal od Orange Polska. Wcześniej, przez prawie dwie dekady tworzyli konkurencyjny względem WP portal o2.pl, którego początki datowane są na 2000 rok.

Samą Wirtualną Polskę stworzyli w 1995 roku na Politechnice Gdańskiej Leszek Bogdanowicz, Marek Borzestowski, Jacek Kawalec i Damian Woźniak.

