Medinice celuje w sprzedaż licencji do krajów wysokorozwiniętych

Medinice odczuła skutki pandemii, która odcisnęła piętno poprzez opóźnienia w dostawie prototypu produktów firmy. Notowana na głównym rynku GPW w Warszawie spółka z branży medtech zmuszona była przesunąć zapowiedziane wcześniej terminy rozpoczęcia oraz zakończenia badań klinicznych. Udało się za to zrealizować sprzedaż licencji na rynku indyjskim.

Komercjalizacja projektów

Ochrona patentowa za granicą

Na zobowiązania finansowe krótkoterminowe składa się przede wszystkim otrzymana od kontrahenta amerykańskiego zaliczka w wysokości 500 tys. zł, na podstawie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki w Medi Ventures Sp. z o.o., zawartej 24 września 2020 roku.Medinice planuje kierować w dużej mierze swoje projekty do krajów wysokorozwiniętych, gdzie bardziej powszechne są problemy kardiologiczne dotyczące znaczącej części populacji. W październiku 2020 roku polska firma powołała, wraz z amerykańskimi partnerami, spółkę prawa amerykańskiego PacePress Inc., której głównym celem jest zdobycie amerykańskiej certyfikacji Agencji Żywności i Leków - FDA oraz komercjalizacja produktu na rynku amerykańskim.- W projekcie PacePress w sierpniu 2020 roku została zawarta umowa ramowa na przeprowadzenie badań klinicznych z firmą CRO. Wybrany partner pomoże nam m.in. w weryfikacji dokumentów, nadzorze i monitorowaniu badania czy również opracowaniu raportu końcowego z badania – wyjaśnia prezes Sanjeev Choudhary.W kolejnym projekcie CoolCryo umowa zawarta z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu umożliwiła przeprowadzenie badań przedklinicznych, które rozpoczęły się na początku grudnia 2020 roku we Wrocławiu.W projekcie MiniMax otrzymanie pierwszej funkcjonalnej partii prototypów elektrody od niemieckiego partnera pozwoliło natomiast na rozpoczęcie badań przedklinicznych we Wrocławiu, które ruszyły pod koniec listopada 2020 roku.Poza pracami przeprowadzanymi nad głównymi projektami, Medinice podpisała także umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie elektrody EP Bioptom, nad którą prace rozpoczęły się na początku 2021 roku.- W ubiegłym roku otrzymaliśmy również kilka patentów, które w znacznym stopniu wpłynęły na umocnienie naszego portfolio. W kwietniu oraz wrześniu 2020 roku dwie różne wersje krioaplikatora CoolCryo oraz projekt „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej” otrzymały ochronę patentową w Japonii. Pod koniec roku spółce przyznany został patent od amerykańskiego urzędu patentowego na urządzenie CoolCryo – komentuje prezes Medinice.Planowana sprzedaż technologii Medinice odbywać się ma w modelu sprzedaży pełnych praw do produktu lub w modelu pośrednim, w którym wynagrodzenie nastąpi w formie kilku płatności uzależnionych od realizacji postępów w projekcie oraz tantiemów (royalties) ze sprzedaży.Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku, działającą w branży medtech. Zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, małoinwazyjnych technologii medycznych w obszarach kardiologii i kardiochirurgii. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie. Celem działalności jest komercjalizacja wynalazków wniesionych zarówno przez współtwórców firmy, jak i nabytych projektów poprzez sprzedaż licencji światowym liderom produkcji urządzeń medycznych. Od września 2018 roku spółka notowana była na NewConnect, 30 grudnia 2020 roku zadebiutowała na głównym rynku GPW w Warszawie.