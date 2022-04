Medycyna pracy – korzystne rozwiązania dla pracodawców i pracowników

Szybko, wygodnie i bez dodatkowych kosztów – to atuty ubezpieczeń w zakresie medycyny pracy. Opowiadała o nich w I Programie Polskiego Radia dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel.

Jedna umowa zamiast wielu z różnymi przychodniami

Badania w ciągu jednego dnia

Programy profilaktyki zdrowotnej dla pracowników

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zorganizować i sfinansować badania dla pracowników: wstępne, okresowe oraz kontrolne, jeśli pracownika nie ma w pracy dłużej niż 30 dni. Są też stanowiska, w przypadku których trzeba wykonać badania końcowe, gdy kończy się umowa o pracę.

– W ramach ubezpieczenia medycyny pracy koszty bierzemy na siebie. Zwalniamy też pracodawcę z uciążliwego, zwłaszcza w przypadku dużych firm, obowiązku podpisywania umów z wieloma przychodniami, żeby zapewnić pracownikom wygodny dostęp do badań w zakresie medycyny pracy. W miejsce kilku czy kilkunastu umów z przychodniami pracodawca ma jedną umowę, z nami – opowiadała dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w TUW PZUW.

Ważna jest też sprawna organizacja badań. Dla pracodawcy może mieć wymiar finansowy, ponieważ skraca nieobecność pracownika w pracy. – Bierzemy na siebie ciężar logistyczny. W przypadku podstawowych badań jesteśmy w stanie zorganizować je w ciągu jednego dnia – mówiła Katarzyna Jezierska-Stencel.

Zwracała również uwagę, że obowiązkowe, okresowe badania to dla wielu Polaków jedyna okazja do kontaktów z lekarzem. Przechodzą je raz na kilka lat – od dwóch do czterech, w zależności od rodzaju pracy i stanowiska. – Dlatego namawiamy pracodawców, aby przy tej okazji zapewniali swoim pracownikom także badania profilaktyczne wykraczające poza zakres tych obowiązkowych – tłumaczyła.

To korzyść dla pracowników, a dla pracodawców – sposób na ograniczenie absencji w firmie z powodu chorób, a w ekstremalnych sytuacjach uniknięcie wypadków przy pracy, które mogą się wiązać także z koniecznością wypłaty odszkodowań.

TUW PZUW proponuje kompleksowe programy profilaktyki zdrowotnej. Są dopasowane do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników – w zależności od tego, gdzie i jaką pracę wykonują.

Jak mówiła dyrektor Jezierska-Stencel, coraz częściej o tego rodzaju benefity zabiegają sami pracownicy albo reprezentujące ich związki zawodowe. – Świadomość pracowników jest coraz większa – dodała.

Atrakcyjność ubezpieczeń zdrowotnych w TUW PZUW polega na tym, że usługi świadczy potentat na tym rynku, czyli PZU Zdrowie. Jego sieć obejmuje prawie 2500 przychodni w ponad 600 miastach w Polsce.