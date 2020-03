Megaapel 24 organizacji do minister Emilewicz. "Pozostało jedynie kilka dni..."

Przedstawiciele szeroko pojętej branży turystycznej oraz eventowej wystosowali do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz apel, w którym wskazują na rozwiązania mogące uchronić ten sektor gospodarki przed upadkiem z powodu pandemii koronawirusa.

II. VAT/ZUS/PIT/CIT/Podatek od nieruchomości

III. Dopłaty do wynagrodzeń/Jednoosobowa działalność gospodarcza/Umowy zlecenia/Umowy o dzieło

IV. Zwrot 180 dni/Voucher 365 dni dla wszystkich sektorów gospodarki turystycznej i rozrywkowej

V. Fundusz zapomogowy

Polska Izba Turystyki

Polski Związek Organizatorów Turystyki

Polska Izba Przemysłu Targowego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych

Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych

Harmony Polish Hotels

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Stowarzyszenie Branży Eventowej

Meeting Professionals International Poland Chapter

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

SITE Polska – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel

Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych

Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych

Izba Turystyki RP

Gestorzy Atrakcji Turystycznych

Krakowska Izba Turystyki

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce

Klub Agencji Eventowych

Polska Izba Techniki Estradowej

Polska Izba Turystyki Młodzieżowej

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji

Polski Holding Hotelowy

- podniesienie górnego limitu kredytu obrotowego (500 tys EUR jest kwotą niewystarczającą dla dużych firm, tracących błyskawicznie płynność);- odgórne wprowadzenie – nieoprocentowanych i bez dodatkowych opłat – wakacji w spłacie kredytów i leasingów od firm z naszej branży (jest to również w Państwa propozycji, ale bez szczegółów, a w praktyce banki – niestety pobierają opłaty za wnioski).- odgórna abolicja VAT / ZUS / CIT / PIT na minimum 6 miesięcy począwszy od 1 marca 2020 roku oraz możliwość wydłużenia do 3 miesięcy, po zakończeniu stanu epidemii (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);- przyspieszony zwrot VAT wprowadzony w sposób natychmiastowy;- split payment zawieszony do końca 2020 roku w sposób natychmiastowy;- odgórne zniesienie lub wprowadzenie ulg od podatku od nieruchomości (obiekty, hotele etc.)/ refundacja dla samorządów od państwa z tego tytułu (stopień ulg / zniesień dostosowany do stopnia spadku obrotów obiektu / hotelu);- zniesienie do końca 2020 roku podatku drogowego od autokarów;- wynagrodzenia (umowa o pracę) – dofinansowanie 80% wysokości pensji minimalnej na okres minimum 6 miesięcy począwszy od 1 lutego 2020 roku, szczególnie w większych przedsiębiorstwach (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorstwa – dla przykładu firma, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);- obniżenie progów wejścia takiego narzędzia i dostosowanie do najbardziej poszkodowanych PKD (porozumienie ze związkami, utrzymanie zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń, etc.) – inaczej tego typu narzędzie nie będzie możliwe do natychmiastowego wdrożenia i nie będzie atrakcyjne dla przedsiębiorcy szczególnie w sektorze MŚP;- jednoosobowa działalność gospodarcza / umowa o dzieło / umowa zlecenia – rozciągnięcie i podwyższenie dopłat do 100% średniej pensji krajowej na okres 6 miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku (długość / wysokość świadczenia dostosowana do stopnia “zastoju” przedsiębiorcy – dla przykładu osoba, która ma zatrzymane 100% przychodów = 100% możliwych świadczeń);- w tym momencie, w tym sektorze mamy ogromną groźbę zawieszenia działalności / bezrobocia i jeszcze większych kosztów dla państwa;- zwrot biletów koncertowych / imprezowych / zaliczek turystycznych / zaliczek hotelowych / zaliczek targowych w ciągu 180 dni od zakończenia stanu epidemii + voucher 365 dniowy dla wszystkich branż, w tym pośrednicy (booking np.) – forma zwrotu (voucher lub wypłata finansowa do decyzji realizatora usługi);- zapis dla branży koncertowej / imprezowej / festiwalowej dot. tej kwestii w ustawie / rozporządzeniu wraz ze zgodą UOKiK na takie działanie;- w przypadku nowego terminu planowanego wydarzenia / koncertu / imprezy/ festiwalu brak możliwości zwrotu/ograniczone możliwości zwrotu;- fundusz dla przedsiębiorców celem pokrycia udokumentowanych szkód w wyniku pandemii (podobnie jak w przypadku klęski żywiołowej) dla przedsiębiorstw, które od 1 lutego 2020 roku notują miesięczne spadki obrotów w wysokości minimum 60%.