Megatrend w firmowej strategii. Bez tego nie ma dziś biznesu

Nie da się obecnie prowadzić biznesu bez strategii ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) – to jeden z wniosków debaty „Strategie na czas turbulencji” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Ostatnie lata to dla przedsiębiorców istny rollercoaster – najpierw pandemia, skutkująca zaburzeniami łańcuchów dostaw i skokowym wzrostem cen, obecnie wojna w Ukrainie, która jedynie wyostrza wszelkie dotychczasowe rynkowe nierównowagi. Jak w zatem w obecnych niepewnych czasach prowadzić działalność biznesową, opracowywać strategie (z założenia raczej z dłuższą perspektywą)? Odpowiedzi na to pytanie szukali paneliści podczas debaty „Strategie na czas turbulencji” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wnioski były jednoznaczne: strategia jest potrzebna jako wytyczenie długoterminowych celów organizacji, ale narzędzia powinny być modyfikowane w celu dopasowania do zmieniającej się rzeczywistości. Pewne elementy strategii – zdaniem panelistów – pozostaną jednak w najbliższych latach niezmienne.

Takim megatrendem jest ESG. Przemek Gdański, prezes BNP Paribas przyznawał, że obecna sytuacja to spore wyzwanie dla klientów korporacyjnych banku, podkreślał jednak konieczność zawarcia w strategicznych celach firmy elementów ESG. - Dopominamy się od naszych klientów o strategię w obszarze ESG. To rzecz superważna z perspektywy wartości, to ważne również z perspektywy czystej analizy ryzyka. Te firmy, które nie myślą o tym, żeby działać w sposób właściwy, prędzej czy później popadną w kłopoty, bądź ze względów regulacyjnych, bądź dlatego, że odwrócą się od nich klienci – przewidywał prezes BNP Paribas.

ESG jest obecnie nierozerwalną częścią strategii. To nie tylko kwestie środowiskowe, ale także społecznościowe i szeroko pojętej corporate governance. Nie da się prowadzić biznesu bez strategii ESG – podsumował Dawid Jakubowski, prezes Ciechu.

