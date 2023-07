MEiN: Ostatnia szansa na zapisy do letniej akademii Wirtualnych Laboratoriów Przyszłości

W czwartek kończą się zapisy do udziału w letniej akademii Wirtualnych Laboratoriów Przyszłości. Uczestnicy wezmą udział w kursach dotyczących oprogramowania i sztucznej inteligencji – poinformowało w czwartek na Twitterze Ministerstwo Edukacji i Nauki.

"Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych do udziału w letniej akademii Wirtualnych Laboratoriów Przyszłości! Uczestnicy wezmą udział w kursach dot. oprogramowania oraz sztucznej inteligencji. Zapisy trwają do dzisiaj!" - napisano.

Wirtualne Laboratoria Przyszłości - letnia akademia to inicjatywa, która ma na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych z całego kraju dostępu do letnich kursów z podstaw obsługi oprogramowania naukowo-technicznego oraz komputerów o dużej mocy obliczeniowej w chmurze, jak również do szkoleń poświęconych sztucznej inteligencji.

Każdy uczestnik programu podczas cyklu kursów i szkoleń pod okiem doświadczonych trenerów będzie mógł nauczyć się, jak korzystać z najlepszych na świecie programów, aby z czasem zrealizować swoje wymarzone projekty.

