Menedżer, kawaler maltański, szlachcic. Kim jest sternik największego banku w Polsce?

Jan Emeryk Rościszewski jest wybranym warunkowo prezesem PKO BP. Rada nadzorcza banku powołała go na to stanowisko pod warunkiem wyrażenia zgody na jego nominację przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do tego czasu Rościszewski będzie kierował pracami zarządu. Z akceptacją KNF nie powinno być problemu, bo nowo wybrany szef banku jest jego wiceprezesem od 2016 roku, odpowiadającym za bankowość detaliczną. Ma też poparcie polityczne.

Od 2009 roku Jan Emeryk Rościszewski jest również Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, a od 2012 roku pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.Początki zakonu sięgają wypraw krzyżowych. W XVIII wieku główną jego siedzibą stał się Pałac Maltański w Rzymie. W Polsce jest jedną z najbardziej elitarnych organizacji. Należą do niej duchowni oraz osoby świeckie, nazywane kawalerami maltańskimi lub joannitami albo szpitalnikami, gdyż członkowie tej organizacji od samego początku koncentrowali się na szpitalnictwie.Zakon Maltański w Polsce zarządza kapitałem o wartości ok. 20 mln zł w skali roku. Pochodzi on z różnych źródeł – od wpłat jego członków, darczyńców i sponsorów, przez realizowanie projektów z samorządami terytorialnymi i NFZ, po wpływy z 1 proc. podatku.Roszady na najwyższych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa to nic nowego. Tajemnicą poliszynela jest walka o wpływy w państwowym biznesie, jaką od dawna toczą premier Mateusz Morawiecki i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Pod koniec maja tego roku prezes PiS zapowiedział, że następcą Zbigniewa Jagiełły - który ponoć stracił zaufanie Jarosława Kaczyńskiego - zostanie członek zarządu banku.Zbigniew Jagiełło to długoletni znajomy Mateusza Morawieckiego, mówi się więc, że jego rezygnacja i nominacja Rościszewskiego jest ukłonem w stronę "zakonu PC", czyli wpływowego w obozie PiS stronnictwa tworzonego przez bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów partii Porozumienie Centrum. Ale Rościszewski ma być również w dobrych relacjach z Morawieckim, więc jego nominacja to także sukces premiera.- Bank jest potężny. Nowy prezes przejmuje go po poprzednim, bardzo dobrym prezesie, więc wyzwanie jest ogromne. Decyduje natomiast rada nadzorcza. Pojawiało się kilka nazwisk i nikt nie kwestionował, że to są dobre kandydatury - mówi portalowi WNP.PL poseł Tadeusz Cymański. - Jeśli zaś chodzi o bankowość, to nie ma tu miejsca na przypadek czy kontrowersje. Są przykłady złego prowadzenia banków, ale nie dotyczy to akurat PKO BP. Jestem w tym przypadku optymistą i życzę jak najlepiej nowemu prezesowi tego banku - dodaje wpływowy polityk Solidarnej Polski.Eksperci zwracają jednak uwagę na transfer do PKO BP osób bezpośrednio związanych z polityką, które znajdują się już zarówno w radzie nadzorczej, jak i w zarządzie banku. Podkreślają, że dziś w kierowaniu jednym z największych banków w naszej części Europy niezbędne jest poparcie polityczne i takim Jan Emeryk Rościszewski dysponuje.Jego aktywność w polityce przypada na lata 90. Może on w obecnych czasach pochwalić się działalnością w Porozumieniu Centrum, czyli pierwszej formacji założonej przez Lecha i Jarosława Kaczyńskich.Po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Zbigniew Jagiełło, ruszyła giełda nazwisk kandydatów na nowego prezesa. Kandydatura wiceprezesa PKO PB Jana Emeryka Rościszewskiego padła także z racji znajomości z najważniejszymi dziś politykami. Rzekomo miał on nawet poznać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, gdy obecny premier był jeszcze prezesem Santander Polska.