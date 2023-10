Mennica Polska sprzedała mniej złota, ale więcej mieszkań

W trzech kwartałach tego roku Grupa Kapitałowa Mennica Polska uzyskała niższe przychody, ale wygenerowała wyższe zyski. Znaczące wzrosty odnotowano w obszarze działalności deweloperskiej, jak również w segmencie płatności elektronicznych.

W trzech kwartałach roku 2023 przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA były niższe rok do roku niemal o jedną piątą i wyniosły 819,6 mln zł.

Wynik EBITDA wzrósł o jedną dziesiątą do 60,5 mln zł,

Wynik finansowy netto wyniósł 53,9 mln zł, co stanowi wzrost o 68,1 proc.

W całościowym zestawieniu wyników Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA za pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku przychody ze sprzedaży wyniosły 819,6 mln zł. To spadek o 18,46 proc., co jest wynikiem obniżenia o jedną czwartą przychodów produktów menniczych, największego segmentu działalności spółki. Dwa pozostałe segmenty zwiększyły przychody.

- W okresie sprawozdawczym odnotowaliśmy lepsze wyniki w ramach działalności deweloperskiej oraz w segmencie płatności elektronicznych. W segmencie menniczym, w ocenie wyników rok do roku, należy uwzględnić silną bazę za 2022 rok powiązaną z sytuacją geopolityczną, która przełożyła się w na bardzo wysoką sprzedaż w segmencie złota - wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennicy Polskiej.

Skonsolidowany zysk na sprzedaży wyniosły 42,2 mln zł (wzrost o 2,9 proc. rok do roku), a wynik finansowy netto wyniósł 53,9 mln zł (wzrost o 68,1 proc.). EBITDA wyniosła 60,5 mln zł (wzrost o 10,2 proc.). Poprawa zysków to rezultat wyższej rentowności w segmencie płatności elektronicznych, odnotowania przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu Bulwary Praskie oraz spadku udziału w przychodach sprzedaży produktów inwestycyjnych, które charakteryzują się niższym poziomem marż.

Produkty mennicze zanotowały spadek wyników o ponad jedną czwartą

Przychody w segmencie menniczym wyniosły 629,3 mln zł (spadek o 25,31 proc.). Wynik segmentu ukształtował się w okresie sprawozdawczym na poziomie 33,6 mln zł, co oznacza spadek o 31,01proc. EBITDA wyniosła 38,5 mln zł (spadek o 27,36 proc.).

- Warto zwrócić uwagę na nadzwyczajnie wysoką bazę z analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to mieliśmy do czynienia z ponadnormatywną sprzedażą złota inwestycyjnego powiązaną z wybuchem wojny w Ukrainie. Z tego też powodu w bieżącym okresie sprawozdawczym mówimy o niższym wyniku i przychodach w segmencie menniczym rok do roku - wyjaśnia Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

Od początku br. do klientów Mennicy Polskiej trafiło blisko 1,3 tony złota, w znacznej części w postaci produktów inwestycyjnych. Do oferty zostały wprowadzone sztabki złota o wadze 0,25 i 0,5 g, , co według spółki zachęca do systematycznego oszczędzania nawet niewielkich kwot. „Z niezwykle dużym zainteresowaniem spotkała się również emisja złotych dukatów oraz srebrnych talarów z wizerunkiem generała Kazimierza Pułaskiego” - przekonuje spółka w komunikacie.

W obszarze monet Mennica Polska odnotowała wyższą sprzedaż oraz wyniki w stosunku do roku poprzedniego. W trzecim kwartale br. kontynuowała stabilną współpracę z Narodowym Bankiem Polskim i pracowała nad pozyskaniem zleceń na rynkach zagranicznych.

- W trzecim kwartale złożyliśmy 15 ofert w przetargach na rynkach zagranicznych, dotyczących produkcji monet obiegowych, kolekcjonerskich i produktów inwestycyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego mogliśmy pochwalić się wygraną w ośmiu postępowaniach - dwóch dotyczących monet obiegowych, pięciu na produkcję monet kolekcjonerskich oraz jednego związanego z produktami inwestycyjnymi. Te wyniki to potwierdzenie zaufania do marki i najwyższej jakości naszej produkcji - podsumowuje Siemowit Kalukiewicz, członek zarządu ds. produkcji monetarnej i logistyki