Mennica Skarbowa notuje najlepsze wyniki w swojej historii

Mennica Skarbowa, dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, wygenerowała w trzecim kwartale 2020 roku najlepsze wyniki finansowe w swojej historii. Przychody spółki wyniosły 135,5 mln złotych, czyli o ponad 60 mln więcej rok do roku, a zysk 6,9 mln, czyli o 282 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Zgromadzić złoto

- Nasi klienci wybierają mniejsze gramatury. Rzadko zdarza się ktoś, kto chciałby zakupić sztabkę złota jaką znamy z hollywoodzkich filmów. Decydując się na 1-gramową sztabkę złota wystarczy wyłożyć ok. 300 złotych, i to jako bezpieczna lokata kapitału kusi w obecnych czasach. Coraz częściej trafiają też do nas firmy chcące ulokować nadwyżki finansowe - podkreśla Jarosław Żołędowski. - Perspektywy rozwoju rynku i popyt na złoto są niezmiennie na wysokim poziomie, co widać już teraz, na początku czwartego kwartału 2020 roku. Obecnie cena za uncję trojańską złota utrzymuje się na poziomie 1800-1900 dolarów, jestem jednak przekonany, że w perspektywie kilku kwartałów, może osiągnąć poziom nawet 2500-2800 - dodaje Żołędowski.Spółka obecnie skupia się na gromadzeniu złota inwestycyjnego, uzupełniając zapasy sztabek i monet, co w przypadku wprowadzenia dalszych obostrzeń związanych z pandemią zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski, ułatwi jej prowadzenie działalności handlowej.Większe zapasy pozwolą także na zwiększanie udziału Mennicy Skarbowej w rynku i generowanie pozytywnych wyników finansowych w okresie średnioterminowym. Zarząd zastrzega jednak, że to w jakim stopniu w najbliższych miesiącach uda się zaspokoić popyt zależeć będzie od wielu czynników, jak chociażby długość zapowiadanego lockdownu.- Obecnie posiadamy największe zasoby złota inwestycyjnego w Polsce: na tyle duże, by pozwoliły na obsłużenie naszych klientów. Są to zasoby zabezpieczone hedgingiem na wypadek spadku wyceny złota na giełdzie. Jestem przekonany, że zainteresowanie złotem w najbliższych miesiącach pozostanie na podobnym, wysokim poziomie, ale to, czy produktów zgromadzonych w naszym skarbcu wystarczy, zależeć też będzie od długości trwania zawirowań związanych z koronawirusem - zaznacza Jarosław Żołędowski.Wskazuje też, że na pewno w najbliższych miesiącach, w związku ze zwiększonym popytem, spółka planuje poszerzyć sieć sprzedaży, inwestując zarówno w sklepy stacjonarne, jak i kanał online, który wraz z kolejnymi obostrzeniami utrudniającymi mobilność społeczną będzie zyskiwać na znaczeniu.- Spory nacisk będziemy również kłaść na dalszy rozwój sprzedaży złota na zasadzie outletu - dodaje Żołędowski.Zarząd Mennicy Skarbowej zapowiada uruchomienie nowej usługi - przechowywania złota w skrytce depozytowej w jednym z najnowocześniejszych i najbardziej bezpiecznych skarbców w Polsce. Trwają także intensywne prace nad giełdą złota online, która powinna ruszyć do końca pierwszego półrocza 2021 roku.Zobacz też: Przewaga wzrostów na Wall Street, do łask wracają firmy technologiczne